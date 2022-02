Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kim jest tajemniczy nieznajomy? Są trzy teorie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Nieznajomy to postać, która ma swoją tajemnicą angażować widzów w serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Kim jest nieznajomy? Twórcy ukrywają jego tożsamość dość świadomie, ale fani Tolkiena już wysnuli trzy teorie.

Władca Pierścieni - teorie o serialu

Te trzy teorie wydają się prawdopodobne, choć pierwsza według wielu jest najmniej wiarygodna. W niej spekuluje się, że nieznajomy to Tom Bombadil. Fani książkowej trylogii Władca Pierścieni doskonale znają tę specyficzną postać, która pomogła Frodo w jego podróży i... nadal pewnie nienawidzą Petera Jacksona za to, że w kinowej wersji go nie było.

W drugiej teorii mówi się, że może to być Annatar, Pan Darów, który był przebraniem Saurona. Chciał on tym skusić elfów. Elrond i Galadriela są podejrzliwi wobec niego, ale elfy z Eregionu przywitały go otwarcie i nauczyły się od niego wykucia magicznych pierścieni. Ta teoria opiera się na plakacie serialu, na którym ubrudzony nieznajomy trzyma jabłko, co miałoby być odwołaniem do Biblii, czyli szatana kuszącego Ewę jabłkiem, więc w tym przypadku miałby on kusić elfów, choć jeśli się zgodzą, czeka ich zguba.

Ostatnia teoria mówi o tym, że może to być jeden z pięciu czarodziejów Śródziemia. Najczęściej stawia się na młodszego Gandalfa, który w tych czasach żył pośród elfów bez wyjawienia swojej tożsamości.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - szczegóły, premiera, obsada i zwiastun. Co wiemy o serialu?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kim są bohaterowie?

Amazon Prime Video ujawnił tożsamość kolejnych postaci. Potwierdzono spekulacje, że Benjamin Walker wciela się w Gil-Galada, króla Ñoldoru. Natomiast Markella Kavenagh wciela się w Elanor "Nori" Brandyfoot; to jej monolog otwiera pierwszy teaser. Jest on niziołkiem, czyli rasą, która była w Śródziemiu na długo przed hobbitami.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku na Amazon Prime Video.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.