Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - poznajcie 13 kluczowych postaci. Kim są i jak wyglądają?

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to nowy serial Amazon Prime Video na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena. W czasach względnego pokoju do Śródziemia ma powrócić zło, któremu stawią czoła znane i nowe postacie. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o tych 13 kluczowych bohaterach. Oto elfy, krasnoludy i ludzie żyjących wiele lat przed wydarzeniami z The Lord of the Rings i Hobbita.

Serial otrzymał imponujący budżet. Z pewnością ma szansę zostać największą telewizyjną produkcją fantasy od czasów Gry o Tron.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 13 kluczowych postaci

1. Galadriel (Morfydd Clark) - postać pojawiła się w trylogii Petera Jacksona. Była wtedy grana przez Cate Blanchett. W serialu dzielą ją jednak wieki od stania się mądrą przywódczynią Lothlorien. To elficka wojowniczka, która przeżyła już wojnę, więc pragnie pokoju, jednak nie może pozbyć się wrażenia, że zło wraca do Śródziemia.

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagrażał całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się postacie nowe i już nam znane. Wspólnie muszą stawić czoła złym mocom, które wkroczyły do Śródziemia. Akcja zabierze nas do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Prime Video.