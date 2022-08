Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowy fragment. Galadriela odkrywa znak Saurona

fot, Amazon Prime Video

W ramach promocji serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy mamy pierwszy klip, który pokazuje rozbudowaną scenę ze zwiastunów. W niej też Galadriela i towarzyszący jej elf przemierzają tajemniczego jaskinie. Tam też Galadriela odkrywa, że Sauron tutaj był. Z trailerów wiemy, że tutaj też zaatakuje ich troll.

Władca Pierścieni - fragment serialu

Wkroczyliśmy w finałowy miesiąc promocji największego serialowego widowiska w historii. Możemy więc oczekiwać, że w nadchodzących dniach i tygodniach będzie coraz więcej materiałów promocyjnych z serialu. Na razie nie wiadomo, kiedy możemy się spodziewać pierwszych recenzji.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Prime Video.