Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to coś więcej niż serial. Twórcy zapowiadają nową formę i bitwy

fot. Amazon Prime Video

Do sieci trafiły nowe komentarze z wywiadów zawartych w papierowym wydaniu magazyn Empire. Portal screenrant przepisał cytaty, dzięki czemu możemy poznać nowe informacje o serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Czy to w istocie nadal serial, czy coś innego?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to coś więcej niż serial

Reżyser pierwszych dwóch odcinków J.A. Bayona udzielił intrygującego komentarza. Jego zdaniem Pierścienie Władzy to nie jest zwyczajny serial telewizyjny. "Tworzymy tutaj kompletnie nową formę" - zapowiada.

Showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay wtórują słowom reżysera, dodając zapowiedź, że Pierścienie Władzy będą mieć więcej scen akcji, niż jakikolwiek serial telewizyjny czy streamingowy w historii. Z uwagi na budżet 465 mln dolarów na pierwszy sezon to na pewno coś, czego fani Śródziemia oczekują.

- Oblężenie Helmowego Jaru to coś ikonicznego i nadzwyczajnego. Pomyśleliśmy więc, co możemy zrobić innego, co nadal będzie mieć klimat Śródziemia, ale z unikalną historią? Serial ma o wiele więcej akcji - więcej niż jakikolwiek serial telewizyjny czy streamingowy w historii. Każdy odcinek ma sceny akcji, walki, potwory i bitwy. Zamiast skupiania się tylko na scenach walki 10000 orków z 10000 ludzi, zastanawialiśmy jak to jest, jak spotykasz orka w swojej kuchni? Jak to jest próbować zabić orka, gdy nigdy tego nie zrobiłeś?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Gil-Galad

Władca Pierścieni - tak Amazon reklamuje serial

Po premierze pierwszych materiałów pojawiła się grupa ludzi, którzy krytykują serial za czarnoskóre elfy i krasnoludy. Nowa reklama Amazon Prime Video pod tytułem: "Ziemia potrzebuje więcej fanów elfów" wydaje się na to odpowiadać, pokazując, dlaczego to jest ważne. Co więcej w reklamie pojawia się Drzewiec, ale nie wiadomo, czy to sugestia, że takowego zobaczymy na ekranie. Zobaczcie jak wyszło

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku.