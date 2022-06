Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - serial Amazona z panelem na San Diego Comic-Conie

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to nadchodzący serial platformy Amazon Prime Video, którego akcja dzieje się w uniwersum stworzonym przez J.R.R. Tolkiena. San Diego Comic-Con to największy na świecie konwent popkulturowy, na którym największe studia i platformy streamingowe promują swoje prestiżowe projekty. W tym roku wydarzenie powraca do swojej normalnej, stacjonarnej formy, dlatego nikogo nie dziwi, że serial Amazona będzie miał swój panel na SDCC.

Potwierdzono, że odbędzie się on w prestiżowej hali H, gdzie mają miejsce największe panele na wydarzeniu. Zapewne wówczas zostanie zaprezentowany pełny zwiastun projektu. San Diego Comic-Con odbędzie się w dniach 21-24 lipca.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - zdjęcia

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Sadoc

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - obsada

W obsadzie znajdują się Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - premiera serialu na Amazon Prime Video 2 września 2022 roku.