Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - klimatyczne szkice. Jest też obsada kinowej animacji!

fot. Variety

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to kinowy film anime, który wzbudza wiele emocji fanów twórczości Tolkiena. Za projekt odpowiada Warner Bros. Animation oraz New Line Cinema i nie ma on związku z serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. 15 czerwca ogłoszono nowe szczegóły i pokazano dwa klimatyczne szkice koncepcyjne.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - obsada

Oficjalnie ogłoszono, że w oryginalnym dubbingu usłyszymy Mirandę Otto, która wcieli się ponownie w postać Eowyny. Poznaliśmy ją po raz pierwszy w filmie Władca Pierścieni: Dwie Wieże. W anime będzie pełnić rolę narratorki opowieści.

Jest to historia króla Rohanu, Helma Żelaznorękiego, którego głosem będzie popularny Brian Cox (ostatnio w Sukcesji). Natomiast Gaia Wise będzie głosem Hery, córki Żelaznorękiego, a Luke Pasqualino zagra postać Wulfa. Ponadto w obsadzie dubbingu są tacy aktorzy jak Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwrigh, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna oraz Janine Duvitski.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Hera, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - szkice

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Reżyserią zajmuje się Kenji Kamiyama, którego doskonale znają fani popularnego serialu Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Autorami pierwszej wersji scenariusza są Jeffrey Addiss i Will Matthews, znani ze świetnie ocenianego serialu Ciemny kryształ: Czas buntu. Natomiast najnowszą wersję w oparciu o tę napisali Phoebe Gittins oraz Arty Papageorgiou, znani z filmu The Sorrows z 2013 roku. Philippa Boyens, scenarzystka pracująca z Peterem Jacksonem przy trylogii Władca Pierścieni, będzie pełnić rolę konsultantki.