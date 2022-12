Aktor z Władcy Pierścieni Jacksona ostro o Pierścieniach Władzy: To tylko maszynka do zarabiania pieniędzy

Amazon

Jak do tej pory przyzwyczailiśmy się, że aktorzy z kinowej trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona na temat serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy wypowiadali się w niezwykle ciepłych słowach - ostatnim z nich był Billy Boyd (Pippin), który "pokochał" produkcję. Teraz jednak pierwszy członek obsady legendarnych już filmów o Śródziemiu postanowił ostro skrytykować okręt flagowy Amazon Prime Video; jest nim Bernard Hill, ekranowy król Théoden.

Zapytany przez serwis Metro o to, czy widział już Pierścienie Władzy, aktor odparł:

To tylko maszynka do zarabiania pieniędzy i nie jestem zainteresowany ani jej oglądaniem, ani jakimkolwiek uczestnictwem w niej. Życzę im powodzenia i tak dalej, ale to nie wydaje się prawdziwe.

Hill dodał również, że w jego ocenie ekranowe adaptacje książek J.R.R. Tolkiena powinny zakończyć się na filmie Władca Pierścieni: Powrót króla, choć z drugiej strony docenia on późniejsze dokonania Jacksona w ekranowym Śródziemiu:

Myślę, że pojawiały się naciski, gdy kręcono trylogię Hobbita. To przecież malutka książeczka. Udało im się jednak - zrobili to dobrze, naprawdę dobrze. Rozwinęli materiał źródłowy, lecz wydaje mi się, że jak na chwilę obecną możesz tylko rozciągnąć ten kawałek gumki. I właśnie to zrobiono w Hobbicie - nie mam żadnych wątpliwości, że kilka rzeczy im się w nim udało.

Jaki jest Wasz stosunek do wypowiedzi Hilla?

