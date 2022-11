Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - najciekawsze teorie dotyczące 2. sezonu

materiały prasowe

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy doczekał się 1. sezonu, a to oznacza uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na drugą odsłonę. W tym czasie można jednak pobawić się w teoretyzowanie na temat tego, co czeka widzów przy kolejnych odcinkach. Trzeba przyznać, że Pierścienie Władzy Amazona dostarczyły wielu okazji do tego, by spekulować i zastanawiać się nad rozwojem poszczególnych wątków w przyszłości.

Na portalu ScreenRant zebrano kilka z najciekawszych teorii, które pojawiają się w kontekście 2. sezonu. Na ten moment nie znamy daty premiery, ale zapewne realizacja serialu z takim rozmachem wymaga czasu. By jakoś umilić to oczekiwanie, możne właśnie zabawić się w tworzenie teorii, które mogą okazać się bliskie tego, co faktycznie przygotują twórcy, albo wręcz odwrotnie - całkowicie niezgodne z wizją. Oto kilka z nich.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - teorie o 2. sezonie

Czy zobaczymy Saurona częściej zmieniającego swoją postać? U Tolkiena Sauron jest zmiennokształtnym, który sprytnie wykorzystuje swoje przebrania by manipulować wrogami. Na razie widzieliśmy go tylko jako Halbranda, ale może w 2. sezonie będzie tego więcej? Twórcy zapowiadają, że mocniej skupią się na tej postaci, więc jest na to duża szansa (w głównej linii czasowej lub ewentualnie w retrospekcjach).