Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - okładki magazynu. Niziołki, krasnoludy i śnieżny troll

fot. Amazon Prime Video

Na okładkach magazynu Empire promujących serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy widzimy niziołków (protoplaści hobbitów), krasnoludów oraz młodą Galadrielę. Do tego opublikowano szkic koncepcyjny śnieżnego trolla, którego autorem jest John Howe.

Z uwagi na to, że w czerwcowym magazynie Empire serial jest promowany, wkrótce do sieci trafią nowe zdjęcia oraz dodatkowe szczegóły, których jeszcze do tej pory nie ujawniono.

Przypomnijmy, że według znawców twórczości Tolkiena w jego książkach niziołki jako protoplaści hobbitów byli opisywani jako osoby, które mają również ciemniejszą karnację skóry. Pamiętajmy, że historia rozgrywa się w Drugiej Erze, gdy filmy Petera Jacksona mają akcję w Trzeciej Erze.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - galeria

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni - o czym jest serial?

Opis fabuły po raz pierwszy został opublikowany w styczniu 2021 roku. Serial zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera we wrześniu 2022 roku w Amazon Prime Video.