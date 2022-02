Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - jakie wątki w serialu? Szczegóły, prawa do książek i powiązania z trylogią

fot. Amazon Prime Video

Vanity Fair opublikowało obszerną rozmowę z showrunnerami serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - Patrickiem McKayem oraz J.D. Paynem. Poruszyli oni wiele ważnych wątków, które pozwolą lepiej zrozumieć ich wizję na nową superprodukcję.

Władca Pierścieni - czy serial będzie wyglądać jak filmy?

Twórcy mówią otwarcie, że serial będzie inny niż filmy, ale widzowie dostrzegą znajome elementy. Z uwagi na osadzenie historii wiele lat przed wydarzeniami z trylogii nie jest to zaskakujące stwierdzenie. Filmy rozgrywały się w Trzeciej Erze, serial natomiast w Drugiej Erze. Morfydd Clark (Galadriela) i Robert Aramayo (Elrond) mogą się spokojnie zestarzeć ze swoimi postaciami i z tego powodu wybrano tak młodych aktorów. Natomiast Benjamin Walker został tak ucharakteryzowany na Gil-galada, by wyglądał jak postać z prologu Drużyny Pierścienia.

Dziennikarka Vanity Fair podkreśla, że z prawnego punktu widzenia serial nie jest osadzony w tym samym świecie. Wszystko przez to, że Amazon ma prawo do tworzenia serialu, a Warner Bros. do filmów. To jednak nie przeszkadza twórcom w uchwyceniu tego znajomego klimatu wizualnego z domieszką świeżości. Różnice są widoczne już na tym etapie: miecz Narsil nie wygląda identycznie jak w znanych produkcjach. Do tego rzeczy, które w serialu znajdują się w centrum historii, w filmach w ogóle nie były obecne, więc tutaj twórcy mają pole do popisu.

W artykule zwrócono uwagę na to, że w ekipie są ludzie, którzy pracowali przy filmach Jacksona. Za kostiumy odpowiada Kate Hawley, która pracowała przy Hobbitach. John Howe (trylogia Władca Pierścieni) opracowywał zaś pomysły w formach szkiców koncepcyjnych.

A czy twórcy chcieli mieć w ekipie Petera Jacksona?

- Mieliśmy szczęście, mając w ekipie ludzi znających Śródziemie. Czerpaliśmy z ich doświadczenia, bo pracowali wcześniej z tym światem. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z Peterem Jacksonem, ale przez COVID i napięte terminarze nie udało nam się spotkać nawet na zwyczajną kawę, ale na pewno chcielibyśmy to zrobić - mówi Payne.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - jakie inspiracje?

Twórcy przyznają, że filmy Jacksona nie były dla nich jedyną inspiracją.

- Czerpaliśmy inspiracje z różnych źródeł. Możemy wymienić zespół Led Zeppelin, rysunki Johna Howe'a i film animowany Hobbit.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to festiwal CGI?

Trylogię Władca Pierścieni chwalono za równowagę pomiędzy CGI a praktycznymi efektami, ale trylogia Hobbit była już krytykowana za zbyt dużo efektów komputerowych. Jak to będzie wyglądać w serialu?

Payne i McKay przyznają, że uwielbiają praktyczne efekty specjalne i filmowanie w prawdziwych lokacjach. Wspomnieli, że chcieli kręcić sceny z Khazad-dûm pod prawdziwą górą w Nowej Zelandii. Niestety, to byłoby zbyt duże wyzwanie logistyczne. Sami zbudowali więc gigantyczną scenografię. Tłumaczą, że pod kątem efektów specjalnych najtrudniejsze jest nakręcenie tego, jak elf i krasnolud idą korytarzem i rozmawiają. W podobnym stylu, jak to robił Jackson, muszą nakręcić scenę dwa razy, a potem zlepić ją w jedno, by postacie miały różny wzrost.

- Wykorzystujemy wszystkie triki efektów specjalnych - staromodne, klasyczne, ale też nowatorskie. I to w sposób, w jaki nikt jeszcze tego nie robił.

Tłumaczą, że duże stwory będą efektami komputerowymi, ale orkowie atakujący bohaterów to będą ludzie w charakteryzacji. W Hobbicie byli tworzeni dzięki CGI.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - do jakich książek twórcy mają prawa?

Payne w rozmowie z Vanity Fair mówi otwarcie: mają prawa do trylogii Władca Pierścieni (z załącznikami) i Hobbita. Wbrew wcześniejszym plotkom nie mają prawa do Silmarilliona, Unfinished Tales, The History of Middle-Earth i innych książek.

- W książkach, do których mamy prawa, jest wszystko, czego potrzebujemy, aby opowiedzieć historię o Drugiej Erze. Dopóki poruszamy się w tych rejonach i nie zaprzeczamy niczemu, do czego nie mamy praw, mamy duże pole do pracy i opowiedzenia jednych z najlepszych historii, jakie Tolkien kiedykolwiek wymyślił.

Podkreślają, że współpracowali ze światowej sławy ekspertami od twórczości Tolkiena i spadkobiercami pisarza, aby zachować potrzebną spójność.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - dialogi i cytaty

Showrunnerzy zdradzają, że podczas pisania scenariuszy często dosłownie cytowali słowa Tolkiena z książek. Nie jest to puste gadanie, bo dziennikarka VF, oglądając pierwsze trzy odcinki, doszukała się sporo cytatów. Do tego dostrzegła powiązania z Biblią. Payne studiował poezję hebrajską, co okazało się pomocne przy pracy nad serialem.

Tworzyli dialogi tak, by pasowały do każdej postaci i rasy. Niziołki mówią w tonie irlandzkim, a elfy z naciskiem na wyniosłe frazy brytyjskie. Dopracowano wszystkie szczegóły - Tolkien, specjalizujący się w filologii, z pewnością byłby z tego dumny.

- Niektórzy mówią jambem, inni używają metrum daktylicznego, inni mówią z wykorzystaniem trochej - zapowiadają twórcy.

Dodają, że chcą uchwycić to, co Peter Jackson w filmach, bo dla nich ta mieszanka klimatów i nastrojów to jest to, co według nich jest Śródziemiem.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - jaka historia?

Przyznają, że romans efla z ludzką kobietą nie jest dominującym wątkiem w serialu. Dla nich jest to bezpośrednie odwołanie do historii miłosnych, jakie tworzył sam Tolkien, które były złożone z par z różnych światów na czele z Aragornem i Arweną, czy Berenem i Lúthien.

Innym istotnym wątkiem będzie wykucie tytułowych Pierścieni Władzy, w którym ważną rolę odegra kowal Celebrimbor. Istotny też będzie Elrond i jego polityczna praca, bo będzie on próbował odbudować sojusz z krasnoludami. Dodają też, że pokażą po raz pierwszy jak naprawdę wygląda linia brzegowa Śródziemia, czego na ekranie jeszcze nie pokazywano. Historia Galadrieli będzie jedną z centralnych w tym serialu.

Trzecim dużym wątkiem ma być upadek Numenoru. W tym wątku mamy mieć motywy pałacowych intryg. Tutaj też istotnę rolę ma odegrać postać Isildura znana z Drużyny Pierścienia. To on tam obciął rękę Sauronowi. To wszystko jest rozpisane na wszystkie sezony, nie tylko pierwszy. Ten jednak ma skupiać się na bohaterach, bo nie chcieli na tym etapie poświęcać uwagę czarnemu charakterowi. W ten aspekt wejdą głębiej w kolejnym sezonie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.

