Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - fani Tolkiena zachwyceni. To Śródziemie, które kochamy?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to serial platformy Amazon Prime Video, stworzony na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena. Trylogia Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona uchodzi za równie kultową, co książkowy oryginał, więc wobec nowości we franczyzie są postawione bardzo wysokie oczekiwania ze strony fanów Śródziemia. Pojawiły się pierwsze opinie na temat produkcji, które zaskakują. Mimo tego, że panuje dość negatywne i nieufne nastawianie do serialu, wrażenia widzów są bardzo pozytywne! To jednak jest ukochany LOTR?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - inne Śródziemie?

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to produkcja z wysokim budżetem i materiałem źródłowym od samego J.R.R. Tolkiena. Choć to długo wyczekiwany powrót do Śródziemia, to nowość z franczyzy LOTR przez długi czas wydawała się dość obca fanom oryginalnej trylogii. Może tak być dlatego, że ta wersja fantastycznego świata kwitnie i jest bardzo żywa, więc nie przypomina przedstawionego na dużym ekranie obrazu Petera Jacksona. Jednak dość oczywiste jest to, że serial wzbudza sporo nieufności, szczególnie po dość chłodno przyjętym Hobbicie.

Artysta konceptowy John Howe w magazynie Empire tak skomentował Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy:

To nie Śródziemie, jakie pamiętacie. Ten świat jest bardzo żywy. Elfy nie chowają się w Mrocznej Puszczy ani w Rivendell. Są zajęci budowaniem królestw.

John Howe zwrócił uwagę na to, że w serialu badają jeszcze niepokazaną historię, bardziej idylliczną niż w oryginale. Widzowie zobaczą jak rozwijało się Śródziemie, a przede wszystkim nowa seria pokaże coś, co nie pojawiło się ani w trylogii Petera Jacksona, ani w Hobbicie: Morze.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - są pierwsze opinie

Odbył się pokaz Amazona z ukończonymi fragmentami serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Greendragon i Justin z portalu The One Ring udali się na niego i podzielili pierwszymi wrażeniami. Mieli także okazję spotkać się z showrunnerami, którzy zrobili na nich dobre wrażenie - byli pełni entuzjazmu i mieli dużo szacunku do twórczości Tolkiena, a także rozległą wiedzę na temat Śródziemia.

Jednak najciekawsze jest to, że zobaczone fragmenty zostawiły na nich bardzo pozytywne wrażenie. Wizualnie serial ma dorównywać trylogii Petera Jacksona, jednocześnie unikając wyglądania jak każda inna produkcja fantasy z dużym budżetem.

Dla fanów Władcy Pierścieni: nowe Pierścienie Władzy wyglądają jak powinny, brzmią jak powinny i sprawiają wrażenie powrotu do wygodnego wszechświata, który wszyscy kochamy.

Warto zauważyć, że na pokaz zaproszono wielu fanów oryginalnych tekstów Tolkiena, którzy byli gotowi na śmiech - tymczasem zabrano ich z powrotem do Śródziemia i uspokojono ich obawy. Jeśli cały sezon dorównuje tym ukończonym fragmentom, to fani fantasy mogą przygotować się na epicką podróż.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - reakcje fanów

Wśród uczestników pokazu był także Dr. Corey Olsen, znany jako Tolkien Professor, znana osobowość w fandomie Władcy Pierścieni. Podzielił się swoją opinią na Twitterze, którą możecie zobaczyć poniżej. Jego zdaniem serial jest w dobrych rękach.

Fanowska grupa Tolkien Society - ciesząca się sporym szacunkiem w fandomie - także wydała swoją pozytywną opinię. Ich członek Shaun Gunner napisał, że serial Amazon Prime Video jest wykonany z ogromną dbałością o szczegóły. Chwali też showrunnerów, którzy jego zdaniem są odpowiednimi ludźmi, by adaptować twórczość Tolkiena.

Nerd of the Rings, duży kanał na platformie YouTube o Władcy Pierścieni, również opublikował swoją relację z pokazu. To kolejna pozytywna reakcja.

A jest tego o wiele więcej. Fani po pokazie Amazon Prime Video są zgodni, że showrunnerzy robią bardzo dobre wrażenie i widać ich przywiązanie do twórczości Tolkiena, a także wiedzę i pasję. Choć wielu członków fandomu Władcy Pierścieni nie ufało nowej adaptacji, to ci którzy widzieli ukończone fragmenty zdecydowanie zmienili swoje nastawienie. Choć przyznają, że dopiero po zobaczeniu całego sezonu będzie można ocenić, jak ostatecznie prezentuje się Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, to teraz z niecierpliwością - a nie strachem - czekają na premierę.