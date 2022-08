Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - różnorodność rasowa ma wyjaśnienie. Wideo z nowymi scenami

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy jest serialem inkluzywnym, więc w obsadzie znajdują się osoby innego koloru skóry niż biały. Jest też więcej kobiet w ważnych rolach. Po raz pierwszy na ekranie zobaczymy krasnoludzkie kobiety, które nigdy wcześniej nie były pokazywane. Podczas San Diego Comic-Con ujawniono, że będą miały brody!

Władca Pierścieni - aktorzy o różnorodności

Aktorzy, z którymi rozmawiał portal EW.com, mają świadomość, że casting do serialu Pierścienie Władzy to ważny krok milowy dla produkcji, ale podkreślają, że jest to zgodne z pracami Tolkiena, które opowiadają o różnorodności i zjednoczeniu różnych ras w chwilach zagrożenia.

Ismael Cruz Cordova wspomina, że od dziecka marzył, by zagrać elfa, chociaż nigdy nie widział, by to magiczne stworzenie wyglądało tak jak on.

A tak całą sprawę różnorodności rasowej, która jest atakowana w sieci, ocenia Nazanin Boniadi pochodząca z Iranu.

- To nie jest casting do odznaczenia na liście. To nie jest tokenizm czy coś innego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Każda osoba została zatrudniona z tego powodu, że jest najlepsza do danej roli bez względu na pochodzenie etniczne czy rasowe. Dla mnie to coś wyzwalającego.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kulisy

Nowe wideo o kulisach ma kilka scen, których wcześniej nie widzieliśmy. W tle leci muzyka z serialu skomponowana przez Beara McCreary'ego.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia

Na początku galerii nowe fotki, które zostały udostępnione w sieci.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca Pierścieni - premiera serialu 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.