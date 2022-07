Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Tolkien pracował przy serialu. Jaka rola potomka twórcy Śródziemia?

fot. Amazon Prime Video

Nowa informacja o serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy dotyczy udziału Simona Tolkiena, potomka J.R.R. Tolkiena, czyli pisarza, który stworzył Władcę Pierścieni. Tolkien pełnił rolę konsultanta i według showrunnerów JD Payne'a oraz Patricka McKaya jego wkład w tworzenie serialu jest bezcenny.

Władca Pierścieni - rola Tolkiena w serialu

Według showrunnerów Simon Tolkien odgrywał kluczową rolę w opracowaniu historii serialu oraz wątków rozwoju bohaterów. Jego wiedza o Śródziemiu i wszystkich pracach dziadka była niezwykła.

- Gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Simonem Tolkienem, musieliśmy się uszczypnąć. Siedzieliśmy przy stole z wnukiem samego J.R.R. Tolkiena! To był zaledwie początek czegoś, co było niezwykle ubogacającym i satysfakcjonującym dialogiem. Jego wiedza, podejście do detali oraz pasja do postaci i całej architektury Pierścieni Władzy jest obecna na wszystkich stronach naszej historii. Praca z Simonem to jedynego tego rodzaju doświadczenie w życiu - powiedział McKay.

Sam Simon Tolkien potwierdził ich słowa w oświadczeniu opublikowanym na łamach EW.com. Doradzał im w wielu kwestiach. Co więcej Simon Tolkien jest także uznanym pisarzem, mającym na koncie wiele książek.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Śródziemie - świeże spojrzenie

Ramsey Avery, scenograf serialu znany z pracy przy Strażnikach Galaktyki 2 wyjawia, że najtrudniejszym zadaniem było stworzenie Śródziemia, które jednocześnie sprawia wrażenie świeżego i znajomego. Historia rozgrywa się w Drugiej Erze, więc wiele lat przed wydarzeniami z kinowego trylogii, a to też sprawia, że wiele rzeczy wygląda inaczej. Zdradza, że każda rasa w serialu - elfy, ludzie, niziołki czy krasnoludy - ma własny wizualny styl w scenografii, które ma akcentować ich charakter. Avery kończy wypowiedź informacją, że celem było tworzenie prawdziwych i autentycznych scenografii, więc budowali je na planie tak dużo, jak to było możliwe, zamiast opierać się na efektach komputerowych.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Amazon Prime Video.