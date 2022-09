Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - słowniczek pojęć. Miejsca, rasy i przedmioty

fot. Amazon Prime Video

Po trylogiach Władcy Pierścieni i Hobbita widzowie wracają do Śródziemia za sprawą nowego serialu od Amazon Primie Video pt. Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Tym razem cofamy się do Drugiej Ery i czasu, gdy zostały wykute Pierścienie Władzy, a królestwa zdobywały chwałę, ale też popadały w ruinę. Całemu światu zagrozi największy złoczyńca w historii twórczości J.R.R. Tolkiena - Sauron. Bohaterowie będą musieli wspólnie stawić czoła złym mocom, które wkroczyły do Śródziemia. Akcja zabierze nas do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Númenor, znajdującego się na wyspie.

Przygotowaliśmy słowniczek pojęć ze świata Śródziemia. Przybliżymy w nim również najważniejsze miejsca z serialu, a także wyjaśnimy, czym wyróżniają się poszczególne rasy i istoty. Pozwoli to na zorientowanie się, jak wyglądało Śródziemie oraz życie jego mieszkańców w czasie Drugiej Ery.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - słowniczek pojęć

Śródziemie - jeden z kontynentów Ardy (Ziemi). To ląd położony na wschód od Wielkiego Morza. To tu toczy się akcja większości legend stworzonych przez J.R.R. Tolkiena.