Władca pierścieni - pierwsze zdjęcie i oficjalna data premiery serialu Amazona

materiały prasowe

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Amazon Studios, czyli studio produkujące serial dla platformy Amazon Prime Video przede wszystkim przypomina, że historia rozgrywa się w Drugiej Erze, czyli tysiące lat przed wydarzeniami z kinowych trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Portal Deadline podaje, że dziś zakończyły się prace na planie serialu, zaś do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z produkcji i podano przy okazji informację o dacie premiery. Nowa podróż rozpocznie się zatem 2 września 2022 roku. Zobaczcie zdjęcie:

fot. Amazon Prime Video

Za sterami serialu stoją J.D. Payne i Patrick McKay. Reżyserem pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona (Sierociniec, Niemożliwe, Jurassic World: Upadłe królestwo).