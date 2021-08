Władca Pierścieni - produkcja serialu przeniesiona, obsada szczęśliwa. Dlaczego?

fot. Warner Bros

Władca Pierścieni będzie wysokobudżetowym serialem z premierą planowaną na 2 września 2022 roku od Amazon Studios. Franczyza postanowiła opuścić wieloletni dom w Nowej Zelandii, by przenieść się z produkcją 2. sezonu do Wielkiej Brytanii. Stworzone na potrzeby produkcji plany zdjęciowe zostaną przesłane właśnie do tego kraju. Choć autor książkowej serii, Tolkien, bazował swój świat, klimat i faunę właśnie na wiejskiej Anglii, to przez miejsce kręcenia trylogii Petera Jacksona seria jest kojarzona właśnie z Nową Zelandią.

fot. Amazon Prime Video

Warto wspomnieć o tym, że na taką decyzję na pewno miała wpływ pandemia. Przez zamknięcie granic Nowej Zelandii, by chronić się przed wirusem, obsada serialu, która składa się w połowie z Brytyjczyków, została zamknięta w kraju na prawie dwa lata, bez możliwości spędzania świąt z rodziną. Blokada sprawiła też, że pracownicy Amazona nie mogli odwiedzać swoich bardzo kosztownych planów zdjęciowych, by monitorować pracę.

Komentarz Elijaha Wooda do sprawy:

https://twitter.com/elijahwood/status/1425929379008352256

Postprodukcja 1. sezonu Władcy Pierścieni będzie kontynuowana w Nowej Zelandii do czerwca 2022 roku, a przedprodukcja 2. sezonu rozpocznie się już w Wielkiej Brytanii 1 stycznia 2022 roku. Takie zmiany mogą sprawić też, że w serialu pojawią się nowe lokacje na terenie Europy.

