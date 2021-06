Władca Pierścieni - serial ma mieć nagość? Fani chcą z tym walczyć

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sprawa dotyczy plotki z 5 października 2020 roku, która była oparta na ogłoszeniu castingowym do serialu Władca pierścieni. Tam też było napisane, że aktorzy muszą czuć się komfortowo z nagością na ekranie. Reakcje były dość negatywne, ponieważ w oryginalnych pracach Tolkiena tego typu rzeczy nie było, aczkolwiek nie wiemy, o jaką nagość chodzi i czy w efekcie chodzi również o sceny seksu, jak w Grze o tron. Nikt ze strony Amazona lub producentów Władcy Pierścieni nie skomentował tych doniesień.

Okazuje się, że w pierwszym kwartale 2021 roku powstała petycja, w której fani wyrażają niezadowolenie i chcą zmiany tej decyzji. 6 czerwca 2021 roku nabrała ona rozpędu, zyskując uwagę w mediach społecznościowych. Choć na obecną chwilę jest tylko 35 tysięcy podpisów.

Autorem petycji jest konto o nazwie Catholic Memes, a całość nie dotyczy tylko kwestii tego, że ich zdaniem Tolkien tworzył głównie historie przystępne dla całych rodzin. Zaś sama trylogia Władca Pierścieni to potwierdzała, bo nie miała wysokiej kategorii wiekowej. Czuć w opisie, że bardziej chodzi im o kwestię katolickich wartości.

- Prace Tolkiena są zgodne z normami moralnymi i pełne niezwykłej chrześcijańskiej symboliki. Był on gorliwym katolikiem i pamięć o nim nie musi być niszczona przez jakąkolwiek nagość.

Sam news to raczej ciekawostka do dyskusji na temat problemu w nim poruszonego. Wiemy przecież, że petycje - nawet te wiralowe - nigdy nie osiągnęły jakiegokolwiek efektu. Były może wyjątki w postaci kilku walk o kontynuacje seriali, ale w większości na wyrażeniu dezaprobaty się kończyło. Traktujmy też problem nagości we Władcy Pierścieni z dystansem, dopóki ktoś nie potwierdzi tej informacji lub nie wyjawi pożądanych szczegółów.

Przypomnijmy, że budżet pierwszego sezonu Władcy Pierścieni wynosi 465 mln dolarów, czyli więcej niż koszt realizacyjny filmowej trylogii. Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z kinowych produkcji.

W obsadzie są m.in. Joseph Mawle, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Simon Merrells, Peter Mullan, Fabian McCallum, Tom Budge, Maxim Baldry, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Sophia Nomvete, Sir Lenny Henry, Maxine Cunliffe, Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi oraz Sara Zwangobani.