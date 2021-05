Władca Pierścieni - serial ma za mało aktorów azjatyckiego pochodzenia? Gwiazda Mortal Kombat krytykuje

fot. materiały prasowe

Ludi Lin to kanadyjski aktor chińskiego pochodzenia, który w filmie Mortal Kombat gra Liu Kanga. Odniósł się on w mediach społecznościowych do słów szefowej Amazon Studios, Jennifer Salke, która powiedziała, że gigantyczny budżet serialu Władca Pierścieni zostanie wykorzystany do zbudowania infrastruktury potrzebnej do stworzenia wielkiego fikcyjnego świata. Lin uważa, że nie da się tego zrobić bez aktorów azjatyckiego pochodzenia i krytykuje Amazon za brak takich w obsadzie.

- Trudno będzie usprawiedliwić budowanie wielkiego świata bez postaci o azjatyckich rysach twarzy. Skierujcie swoją wyobraźnie na nas. To nie jest trudne, jesteśmy tutaj - napisał aktor.

Fani Władcy Pierścieni szybko zareagowali tłumacząc aktorowi, że w Śródziemiu nie ma osób o azjatyckich rysach twarzy, bo tak Tolkien opisał świat w książkach. W rozmowach z fanami Ludi Lin tłumaczy, że nie chodzi o narzekanie dla samego narzekania, tylko o wykazanie swojego rozczarowania. Żałuje, że najlepszy świat fantasy na świecie nie chce okazać uczucia wszystkim fanom, a tym według niego jest brak osób azjatyckiego pochodzenia w obsadzie. Dodaje też, że nie chodzi mu o to, aby każda historia była inkluzywna pod względem rasowym, ale skoro tworzy się nową historię po latach w świecie Śródziemia, jego zdaniem to szansa, by coś poprawić.

https://twitter.com/ludi_lin/status/1393341135574028289

Co prawda, nikt nie może zarzucić serialowi Władca pierścieni, że ma za mało różnorodności rasowej, ale Ludi Lin ma rację, że w głównej ogłoszonej obsadzie nie ma żadnego aktora azjatyckiego pochodzenia. To oczywiście nie oznacza, że takowi nie pojawią się w serialu. W obsadzie są aktorzy innego koloru skóry niż biały, a według The Hollywood Reporter nawet są Maorysi. Nikt z platformy Amazon Prime Video nie odpowiedział na krytykę aktora.

https://twitter.com/ludi_lin/status/1392838951233224712

W obsadzie są m.in. Joseph Mawle, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Simon Merrells, Peter Mullan, Fabian McCallum, Tom Budge, Maxim Baldry, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Sophia Nomvete, Sir Lenny Henry, Maxine Cunliffe, Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi oraz Sara Zwangobani.

Przypomnijmy, że fabuła serialu Władca Pierścieni rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z filmów. Według oficjalnych informacji budżet pierwszego sezonu wynosi 465 mln dolarów. Będzie to najdroższy serial w historii.