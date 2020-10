Władca Pierścieni - czy nagość pojawi się w serialu Amazona?

Źródło: New Line Cinema

Jak wiadomo Amazon pracuje nad serialem Władca pierścieni. Wielu widzów zastanawiało się czy produkcja fantasy pójdzie w podobnym kierunku, co choćby Gra o tron HBO, jeśli chodzi o nagość na ekranie. Otóż wieloletnia strona fanowska Władcy Pierścieni TheOneRing.net ujawniła informację o nowym ogłoszeniu castingowym do produkcji Amazona. Podano w nim, że aktorzy muszą czuć się komfortowo z nagością przed kamerą. Zatem w serialu, inaczej niż w literackim oryginale Tolkiena możemy spodziewać się nagich scen.

fot. Warner Bros

Akcja produkcji rozgrywać się przed wydarzeniami z filmów pełnometrażowych, w trwającej prawie 3500 tysiąca lat Drugiej Erze, czyli w okresie od zniszczenia Morgotha aż do upadku Saurona. To właśnie wtedy wykuto Pierścienie Władzy. Szacuje się, że będzie to najdroższy serial w historii. Reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona ( Jurassic World: Upadłe królestwo). W obsadzie znajdują się między innymi Ema Horvath, Markella Kavenagh i Joseph Mawle.