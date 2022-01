Władca Pierścieni - szczegóły roli nowej postaci. Czy fani Tolkiena zaakceptują kontrowersyjną zmianę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Władca pierścieni to największa superprodukcja serialowa w historii. Budżet sięgający kwoty ponad 400 mln dolarów na produkcję jednego sezonu to rekord jakiego nigdy nikt nie ustanowił. Historia rozgrywa się podczas Drugiej Ery, czyli lata przed wydarzeniami z filmów, a wszystko jest oparte na twórczości Tolkiena. Według nowych informacji rzetelnej grupy Fellowship of Fans szczegóły roli Emy Horvath (What Lies Below) mogą być kontrowersyjną dla fanów książek ze świata Śródziemia.

Władca pierścieni - kogo gra Ema Horvarth?

Ema Horvath wciela się w postać Carine, która według nieoficjalnych informacji jest... siostrą Isildura. Władca Gondoru jest znany fanom Tolkiena, ale problem w tym, że w książkach miał jedynie brata imieniem Anárion. Wychodzi więc, że Carine to nowa postać stworzona na potrzeby serialu. Nie wiadomo jednak, czy ma ona zastąpić wspomnianego brata, czy jest ona dodatkowym członkiem rodziny z określoną rolą do odegrania. Czytamy, że Carine ma sprzeciwiać się decyzji brata o dołączeniu do armii Numenoru. Poza tym nie wiadomo nic więcej o jej roli.

Władca Pierścieni - o czym jest serial?

Tak prezentuje się opis fabuły opublikowany w styczniu 2021 roku. Serial zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni - premiera serialu w 2022 roku w platformie Amazon Prime Video.

