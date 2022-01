Najlepsze seriale 2021 roku wg Rotten Tomatoes. Jak radzi sobie Wiedźmin i Squid Game?

fot. materiały prasowe

Agregator ocen Rotten Tomatoes tym razem przygotował zestawienie najlepszych seriali 2021 roku. Oceniono produkcje zarówno fabularne jak i dokumentalne. Maksymalną notę zdobyło aż 21 serii. Nie obyło się też bez kontrowersji, przynajmniej w moim odczuciu. Kompletnie nie rozumiem choćby braku Arcane: League of Legends, a tłumaczenie, że to animacja, jest bez sensu, skoro mamy choćby What If... ?. Nie dziwi natomiast pozycja takich hitów jak Wiedźmin czy Squid Game, czego nie można powiedzieć o miejscu 1.

Przy wyborze pozycji do listy najlepszych seriali portal Rotten Tomatoes kierował się swoim tak zwanym "miernikiem świeżości" czyli procentową skalą ocen. Aby produkcja trafiła do tego zestawienia, musiała zebrać przynajmniej 75% od minimum 20 krytyków, z czego 5 zaliczających się do zaufanych mediów. Nie brane były w ogóle pod uwagę oceny użytkowników, co w teorii zapobiega bombardowaniu recenzji niezasłużenie niskimi notami.

Najlepsze seriale 2021 roku - ranking (miejsca 94-61)

94. Poszukując Alice - 76%

Najlepsze seriale 2021 roku - ranking (miejsca 60-31)

60. Naomi Osaka - 92%

Najlepsze seriale 2021 roku - ranking (miejsca 30-1)