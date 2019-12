Władca Pierścieni - to ona zagra młodą Galadrielę w serialu Amazona

Morfydd Clark znana z najnowszej produkcji HBO i BBC Mroczne materie otrzymała angaż w serialu Amazona opartym na Władcy Pierścieni. Aktorka wcieli się w postać młodej Galadrieli, bohaterki, którą w filmowej trylogii Petera Jacksona sportretowała Cate Blanchett. W obsadzie projektu znajdują się już Ema Horvath, Markella Kavenagh i Joseph Mawle.

Akcja produkcji rozgrywać się przed wydarzeniami z filmów pełnometrażowych, w trwającej prawie 3500 tysiąca lat Drugiej Erze, czyli w okresie od zniszczenia Morgotha aż do upadku Saurona. To właśnie wtedy wykuto Pierścienie Władzy. Szacuje się, że będzie to najdroższy serial w historii. Reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona ( Jurassic World: Upadłe królestwo).

fot. HBO/BBC