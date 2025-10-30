Władca Pierścieni ofiarą propagandy administracji Trumpa. Fani Tolkiena mają dość

Fani popkultury coraz częściej zwracają uwagę na osobliwy proces rekrutacyjny prowadzony w sieci przez podlegający Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Urząd Celno-Imigracyjny (ICE). Wchodząca w skład administracji prezydenta Donalda Trumpa agencja już wcześniej postanowiła wykorzystać w kampanii grę Halo i franczyzę Pokémon. Teraz z kolei sięgnęła po kadr z trylogii filmów Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Ten zabieg wywołał burzę wśród fanów J.R.R. Tolkiena.
W zamieszczonej m.in. w serwisie X grafice pojawiają się wypowiedziane przez Merry'ego słowa: "Nie będzie już Shire, Pippinie". Sam kadr poprzedzono innym cytatem, tym razem z Gandalfa: "Plansza jest ustawiona, pionki ruszyły. Nadszedł wreszcie czas wielkiej bitwy naszych czasów". Spójrzcie sami:
Miłośnicy twórczości Tolkiena i szerzej pojętej popkultury mają olbrzymi problem z tym, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego sięga po Władcę Pierścieni i inne znane franczyzy nie tylko w celach rekrutacyjnych, ale i do podsycania antyimigranckich nastrojów. Głośno jest choćby o bezkompromisowym tekście serwisu AV Club, który działania te określa mianem "obrzydliwych" i wpisanych w "tępą propagandę", by później w wulgarny sposób nawoływać do ich zaprzestania.
Dziennikarze i internauci piętnują też wojenną retorykę użytą w materiałach rekrutacyjnych ICE. Jak zauważa profil Texas Reporter, Tolkien najprawdopodobniej "przewraca się w grobie" widząc, w jaki sposób został przeinaczony przekaz płynący z jego książek. W przywołanych wyżej słowach Gandalfa idzie przecież o bitwę mającą na celu ocalenie Śródziemia, nie o żadne egzekwowanie prawa, jak widzi to administracja Trumpa. Powstaje też pytanie, czy ICE faktycznie chodzi o znalezienie osób "do pracy", czy jednak tych, które "chcą wojny"?
Administracja Trumpa nie zamierza przestać
Gniew internautów potęguje przekazane mediom przez rzecznika Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oświadczenie, z którego wprost wynika, że agencja nie przestanie sięgać po odwołania popkulturowe w swoich przedsięwzięciach w mediach społecznościowych:
Warto zauważyć, że z profilu Homeland Security na portalu X zniknął jeden z ostatnich wpisów - wideo wykorzystujące utwór "Little Dark Age" zespołu MGMT. Materiał został usunięty z uwagi na naruszenie praw autorskich.
