Władca Pierścieni Amazona - co wizja królowej Miriel oznacza dla serialu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

Míriel, Królowa Regentka grana przez Cynthię Addai-Robinson, rządzi wyspiarskim królestwem Numenor. Odcinek 4. serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy rozpoczyna się od snu będącego wizją królowej, w której widzi ona zniszczenie królestwa - wielkie fale zalewają miasta i wszelkie oznaki cywilizacji.

Większość proroczych wizji we Władcy Pierścieni jest przynajmniej częściowo metaforyczna. Inaczej jest w przypadku Míriel, której sen wskazuje na bardzo konkretny moment w mitologii J.R.R. Tolkiena. Gdy Druga Era zbliża się do końca, Numenor staje się coraz bardziej podzielony na tych, którzy są lojalni wobec Valarów i tych, którzy są przeciwko nim. Sauron wykorzystuje ten wewnętrzny konflikt, by zmanipulować mieszkańcami wyspy i zachęcić do inwazji na Valinor. Eru zwany także Ilúvatarem zainterweniował i zatopił całą flotę wojsk Numenoru, co zakrzywiło świat i doprowadziło do zalania wyspy. Nie ma wątpliwości - wizja Míriel przedstawia przyszły upadek jej domu, zaaranżowany przez Saurona i przeprowadzony przez potężnego Stwórcę Ardy. Serial Amazona kładzie zatem fundamenty pod to, co wydarzy się za bardzo długi. Najpierw Sauron musi powrócić, zbudować Mordor, Pierścienie Władzy muszą zostać wykute i musi dojść do wielu bitew poprzedzających moment, w którym Sauron zacznie manipulować ludźmi Numenoru. Być może zatem wizja królowej zapowiada wydarzenia, które nadejdą dopiero w 4. lub 5. sezonie.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - słowniczek pojęć

Śródziemie - jeden z kontynentów Ardy (Ziemi). To ląd położony na wschód od Wielkiego Morza. To tu toczy się akcja większości legend stworzonych przez J.R.R. Tolkiena.