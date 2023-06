Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - styl animacji zachwyci? Jest relacja z panelu na festiwalu w Annecy

fot. Variety

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to kinowy film anime, który wzbudza wiele emocji fanów twórczości Tolkiena. Za projekt odpowiada Warner Bros. Animation oraz New Line Cinema i nie ma on związku z serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Hera, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Podczas International Animated Film Festival 2023 odbył się panel poświęcony produkcji. Na scenie pojawili się producenci wykonawczy Jason DeMarco i Philippa Boyens, a także reżyser Kenji Kamiyama i producent Joseph Chou. Opowiedzieli o projekcie, który planowano zrealizować od wielu lat. Dla Boyensa znalezienie odpowiedniego stylu wizualnego było kluczowe, ponieważ film wymagał czegoś realistycznego, co byłoby niesamowite w porównaniu z filmami aktorskimi. To trwało lata, podobnie dużo czasu zajęło też planowanie historii, która nie miała być tylko czymś obok fabuły przedstawionej w klasycznych filmach.

Na panelu pokazano grafiki koncepcyjne oraz dwie krótkie sceny. Z relacji uczestników dowiadujemy się, że widowisko prezentuje się wybornie i przypomina bardzo estetykę filmów Petera Jacksona z jednoczesnym zachowaniem wizualnej strony tożsamej dla anime. Postacie mają wyglądać realistycznie i bardzo szczegółowo, a jednocześnie kreskówkowe tło da widzom okazję do zawieszenia niewiary i obcowania z wyjątkowym światem.

Wojna Rohirrimów - klimatyczne szkice

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Wśród pokazanych grafik koncepcyjnych widzowie zobaczyli znajome lokalizacje, takie jak Edoras, Hornburg i Isengard. W pierwszym pokazanym klipie widzimy czołówkę filmu, która zawiera klasyczną narrację, tym razem w wykonaniu Éowyn. Widzimy, jak główna bohaterka Hèra wjeżdża konno na szczyt wzgórza i karmi gigantycznego orła. Drugi klip pokazuje natomiast scenę rozmów o politycznym zacięciu w Edoras, gdzie pertraktuje się z władcą Rohanu. W krótkich przebitkach pokazano też sceny bitew i z relacji wiemy, że sporo było odrąbanych kończyn i mnóstwo martwych koni leżących na polu walki.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów ma oficjalnie pojawić się 12 kwietnia 2024 roku w kinach