Gundam, Shaman King i Edens Zero - zwiastuny nowych seriali anime Netflixa

fot. Netflix

Najpierw ogłoszono, że kultowy serial anime z 1979 roku Mobile Suit Gundam zostanie dodany do platformy Netflix na całym świecie. Wówczas ogłoszono oficjalną kontynuację w postaci filmu Mobile Suit Gundam: Hathaway. Premiera pod koniec 2021 roku, a trailer pokazuje, czego się spodziewać.

Kolejnym anime jest Shaman King - w centrum fabuły leży turniej, który wyłania najpotężniejszego szamana. Zobaczcie zwiastun. Premiera w Netfixie odbędzie się 9 sierpnia 2021 roku.

Edens Zero natomiast wpada do platformy streamingowej Netflix już 26 sierpnia 2021 roku. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych anime Netflixa, który oparty jest na kultowej mandze. Historia rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której ludzie mogą swobodnie podróżować po galaktyce. Rebecca odwiedza świat robotów zwany Granbell, na którym poznaje młodego człowieka ze specjalnymi mocami imieniem Shiki. Chłopak całe życie mieszkał z maszynami. Teraz wyrusza z Rebeccą odkryć galaktykę.

Ogłoszono także, że finał Wojny o Cybertron pojawi się 29 lipca 2021 roku na Netflixie. Podtytuł to Kingdom, a plakat zapowiada dinozaury więc prawdopodobnie zobaczymy dinoboty.

Jest też fragment serialu Godzilla Singular Point.