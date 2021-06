Twilight of the Gods - Zack Snyder robi serial anime! Oto obsada

fot. materiały prasowe

Zack Snyder zostaje na dłużej w Netflixie. Jego nowy oficjalny projekt to serial anime Twilight of the Gods inspirowany nordycką mitologią. Na obecną chwilę słynny reżyser nie zdradził żadnych informacji o fabule, więc nic nie wiadomo.

Wyjawiono natomiast obsadę oryginalnego anglojęzycznego dubbingu. Są to Sylvia Hoeks (jako Sigrid), Stuart Martin (Leif), Pilou Asbæk (Thor), John Noble (Odyn), Paterson Joseph (Loki), Rahul Kohli (Egill), Jamie Clayton (The Seid -Kona), Kristofer Hivju (Andvari), Peter Stormare (Ulfr), Jamie Chung (Hel), Lauren Cohan (Inge) i Corey Stoll (Hrafnkel).

Słynny reżyser Ligi Sprawiedliwości jest już w trakcie prac nad anime. Data premiery nie zostały ujawniona i nie wiemy też, kiedy ruszy pełna promocja ze szczegółami na temat projektu.

