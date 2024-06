Tak wygląda film Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Zdjęcia z kinowego anime!

fot. materiały prasowe / Szkic koncepcyjny

Amerykański portal EW.com opublikował pierwsze oficjalne zdjęcia z kinowego filmu anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Za reżyserię odpowiada słynny twórca anime, Kenji Kamiyama. Peter Jackson, Fran Walsh oraz Pihlippa Boyens, czyli trio twórców trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita, wspierało go w roli producentów wykonawczych.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - zdjęcia

Na pierwszym zdjęciu widzimy główną bohaterkę imieniem Héra, a na drugim ujęciu czarny charakter imieniem Wulf. Zobaczcie wszystkie fotki:

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni - dlaczego anime?

Tak tłumaczy to Boyens, co się stało, gdy producenci zwrócili się do niej z pomysłem na anime:

- Kiedy padła sugestia anime, mój umysł od razu zaczął pracować. Od razu pojawił się pomysł na historię. Mieli oni kilka różnych, które chcieli mi przedstawić, ale zaczęłam się rządzić i mówię: nie, wiem, czego ten format potrzebuje! Czułam, że to może zadziałać w anime, ponieważ jest to fabuła oparta na postaciach i osadzona w swoim świecie. Odnosi się do pewnych określonych rzeczy, które idealnie będą działać w japońskiej formie opowiadania historii.

Dodała, że w tej produkcji są rzeczy, które anime może tworzyć w sposób zapierający dech w piersi, a w wersji aktorskiej byłyby kosmicznie drogie.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Hera, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Ta opowieść została wspomniana w przypisach książkowego Władcy Pierścieni autorstwa J.R.R. Tolkiena. To sprawiło, że Kenji Kamiyama podekscytował się dokonaniem adaptacji. Tak tłumaczy:

- To historia najpotężniejszego króla w historii Rohanu. Kogoś, kto pokonał wrogów gołymi pięściami. Dlaczego jego ród zakończył się na nim? Z jego pychy płynie jakaś lekcja o odpowiedzialności i świadomości władzy.

Twórcy przyznają, że chcieli rozbudować historię wymyśloną przez Tolkiena i dlatego nadali jednej postaci imię. Tak wyjaśnia Boyens.

- W przypisach, z których czerpiemy, mamy interesująco opisane męskie postacie i potem pojawia się młoda kobieca bohaterka, która nigdy nie została nazwana. To było dla mnie interesujące. Wiedzieliśmy, że Helm miał córkę i że odgrywała centralną rolę w konflikcie. Ja i scenarzystka Phoebe Gittins czuliśmy przyciąganie do jej osoby. Czuliśmy wagę tego, że jest bezimienną córką i natychmiast wzmocniło to nasze zainteresowanie. Kim ona jest? Jak żyła?

Nadali jej imię Hèra, a jej głosem została Gaia Wise. Zdaniem aktorki jej postać bardzo przypomina silne bohaterki z twórczości Hayao Miyazakiego jak z klasyka Nausicaä z Doliny Wiatru czy klasyczne postacie z Władcy Pierścieni jak Eowyn i Arwena.

- Oddałaby życie za swój lud. W porównaniu Arwena czy Eowyna to w pełni uformowane kobiety. Podoba mi się w Hérze, że jest dzika, skomplikowana i buntownicza - mówi aktorka.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - kim jest czarny charakter?

Antagonista nosi imię Wulf i gra go Luke Pasqualino. Prowadzi on armie Dunlendingów przeciwko królestwu Helma. Sama Boyens uważa, że jest to jeden z jej ulubionych czarnych charakterów jakie napisała we wszystkich filmach osadzonych w Śródziemiu. Jej zdaniem siłą i zaletą Wulfa jest to, że jest zwykłym człowiekiem, a to czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym,

Podczas panelu filmu anime na festiwalu Annecy pokazano 20 minut, które zachwyciło zebranych. Poinformowano także, że Helma zagrał Brian Cox. Natomiast filmowa Eowyna będzie narratorką. Głosem ponownie Miranda Otto z hitów Petera Jacksona. Ujawniono, że czas trwania to 2 godziny i 30 minut.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - premiera 13 grudnia w kinach.