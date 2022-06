Władcy wszechświata - będzie 2. sezon. Kevin Smith zdradza tytuł przygód He-Mana

fot. Netflix

Władcy wszechświata: Objawienie to serial animowany będący kontynuacją kultowej kreskówki He-Man i Władcy Wszechświata. Pierwszy sezon wzbudził wiele emocji i z uwagi na decyzje fabularne twórcy i showrunnera Kevina Smitha podzielił widzów. Podczas Netflix Geeked Week ogłoszono 2. sezon.

Władcy wszechświata - o czym 2. sezon?

Podczas wydarzenia ogłoszono, że powstanie 2. sezon, który ma nosić tytuł Masters of the Universe: Revolution. Ma być to nowa historia skupiająca się na konflikcie He-Mana ze Szkieletorem, która - według Netflixa - ma pokazać coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Za produkcję odpowiadają Powerhouse Animation oraz Mattel Television. Za sterami ponownie stoi Kevin Smith.

Wszystko wskazuje na to, że głosami postaci ponownie będą Chris Wood oraz Mark Hamill. Kevin Smith, Rob David, Ted Biaselli, Christopher Keenan oraz Frederic Soulie są producentami wykonawczymi.

Jest również pierwszy plakat zapowiadający ten sezon. Jego data premiery nie została ujawniona, ale wszystko wskazuje na to, że prace trwają od jakiegoś czasu.