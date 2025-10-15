Wojciech Chmielarz powrócił z nowym thrillerem. Premiera Złotowłosej

Marginesy

Reklama

Dzisiaj, za sprawą wydawnictwa Marginesy, ukazał się nowy thriller Wojciecha Chmielarza - cenionego i popularnego autora kryminałów, thrillerów psychologicznych czy powieści sensacyjnych.

Powieść Złotowłosa opowiada o Urszuli - empatycznej dziewczynie, która zostaje porwana i trzymana w piwnicy. Nie wie, co się z nią dzieje i dlaczego nikt jej nie szuka, a dodatkowo słyszy głosy dawno zmarłej osoby.

W Złotowłosej Wojciech Chmielarz kreuje intrygę pełną tajemnic z przeszłości i zastanawia się nad możliwością odkupienia dawnych win.

Złotowłosa została wydana w miękkiej oprawie ze skrzydełkami i liczy 352 strony.

Złotowłosa - opis i okładka

Źródło: Marginesy

Tajemnice z przeszłości, toksyczne związki, przemilczane winy.

Ten dzień powinien wyglądać zupełnie inaczej. Miały być zaręczyny i wielka radość, ale wszystko poszło nie tak. Urszula wychodzi do pobliskiego parku, żeby wybiegać wściekłość. I słuch po niej ginie. Urszula to opiekunka w hospicjum, osoba empatyczna i oddana ludziom, która pomaga i niesie radość nieuleczalnie chorym w najtrudniejszych chwilach. Pacjenci ją uwielbiają, a lekarze doceniają jej poświęcenie i cierpliwość. Kto i dlaczego miałby porwać tę kochaną dziewczynę, która jest aniołem dla innych? I dlaczego narzeczony od razu nie zgłasza jej zaginięcia? Dlaczego nikt jej nie szuka? Dziewczyna budzi się w zimnej piwnicy – poturbowana, głodna, zdezorientowana. Nie wie, gdzie jest ani kto ją porwał. Przecież nie ma wrogów. W głowie zaś kołacze się pytanie: czy to możliwe, że w parku zaatakował ją niedźwiedź? W dodatku słyszy głos Malwiny – tyle że Malwina nie żyje...

Złotowłosa to thriller psychologiczny o zniknięciu prowadzącym do czegoś znacznie większego – bolesnej konfrontacji z przeszłością i pytań o to, co to znaczy naprawdę zapłacić za swoje błędy. Chmielarz w najwyższej formie.