Wojna bez granic - Vision zabija prawie jak w Mortal Kombat. Usunięta scena

Avengers: Wojna bez granic jest tym filmem Kinowego Uniwersum Marvela, które na zawsze przejdzie do historii uniwersum ze względu na porażkę herosów i wygraną Thanosa. Produkcja ta zawiera wiele świetnych scen, które widzowie również przez wiele lat będą pamiętać, ale wiele z nich miało wiele alternatywnych rozwiązań. Okazuje się między innymi, że scena starcia Visiona i Corvusa Glaive'a miała wyglądać inaczej.

W sieci znalazła się usunięta scena, która pokazuje inny sposób uśmiercenia przeciwnika przez Visiona. Wykorzystał on swoje moce i chwycił serce Corvusa, co bardzo przypomina Fatality z gier Mortal Kombat. Być może ze względu na brutalność tej sceny, nie znalazła się ona ostatecznie w filmie. Zobaczcie:

Vision kills Corvus Glaive by ripping his heart out in this #Avengers: INFINITY WAR deleted alternate scene!

(via Reddit user spiderjjr45) pic.twitter.com/pDxam967OX

— MCU Direct (@MCU_Direct) February 2, 2020