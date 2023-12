Wojna Izrael-Hamas - Steven Spielberg o "barbarzyństwie wobec Żydów". Reżyser przerwał milczenie

FOX News

Steven Spielberg ostatecznie przerwał milczenie w sprawie wojny Izrael-Hamas - na zabranie przez legendarnego reżysera głosu w tej kwestii Hollywood i amerykańska opinia publiczna czekały od datowanego na 7 października rozpoczęcia ataku terrorystycznego. Twórca wypowiedział się w ramach oświadczenia udostępnionego przez USC Shoah, fundację, którą on sam zakładał w 1994 roku. Zdobywca 3 Oscarów wspomina w nim m.in. o "niewypowiedzianym barbarzyństwie wobec Żydów".

W piśmie Spielberga czytamy:

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że w swoim życiu zobaczę tak niewypowiedziane barbarzyństwo wobec Żydów. Zespół fundacji USC Shoah przewodzi wysiłkom, mającym sprawić, że głosy ocalałych staną się potężnym narzędziem przeciwdziałającym ogromnemu wzrostowi antysemityzmu i nienawiści. (...) Obie inicjatywy (...) mają na celu spełnienie naszej obietnicy złożonej ocalałym: ich opowieści i relacje zostaną udokumentowane i udostępnione, aby zachować te historie i przyczyniać się do budowania świata wolnego od antysemityzmu i jakichkolwiek przejawów nienawiści. Musimy pozostać zjednoczeni i niezłomni w tych wysiłkach.

Fundacja USC Shoah, która wcześniej zajmowała się m.in. przeprowadzaniem wywiadów z ocalałymi i świadkami Holokaustu, w chwili obecnej dokumentuje relacje osób, które ucierpiały w trakcie nadal trwającej wojny Izraela i Hamasu. W ramach inicjatywy Countering Antisemitism Through Testimony Collection, mającej na celu pokazanie skali antysemityzmu we współczesnym świecie, przedstawiciele fundacji dotarli do kilku osób, które poniosły dotkliwe straty w wyniku ataku Hamasu z 7 października.

Jedną z nich jest żona zamordowanego przez Hamas filmowca Yahava Winnnera, reżyserka Shaylee Atary - to właśnie ona o odnalezieniu ciała męża dowiedziała się w trakcie transmitowanego na żywo wywiadu dla stacji Sky News. Wcześniej kobieta po ucieczce z zaatakowanego przez terrorystów mieszkania wraz ze swoją maleńką córką ukrywała się w magazynie, w którym znalazła je mieszkająca w pobliżu rodzina; cała grupa przez 26 godzin była pozbawiona dostępu do wody i jedzenia. Tak Atary opisywała moment, w którym widziała swojego męża po raz ostatni:

Kiedy terroryści weszli przez okno sypialni, nie zdążyliśmy się nawet pożegnać. Wymieniliśmy spojrzenia i zdecydowaliśmy, że to ja ucieknę z dzieckiem. Yahav przytrzymywał okno, aby nie dopuścić do wejścia terrorystów i pozwalając mi dzięki temu uciec przez drzwi wraz z Shayą. Jestem niepełnosprawna, ale biegłam bez laski, butów i telefonu.