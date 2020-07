Batman: Trzech Jokerów nadchodzi. Zapowiedź już ujawnia śmierć jednego z nich

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już w marcu przedstawialiśmy Wam szereg informacji na temat długo wyczekiwanej serii komiksowej Batman: Trzech Jokerów. Jej historia rozpoczęła się de facto w 2016 roku, gdy DC zasugerowało, że w uniwersum DC mogą istnieć aż trzy wersje Księcia Zbrodni. O takim obrocie spraw dowiedzieliśmy się z jednego z zeszytów Justice League, w którym korzystający z mocy krzesła Mobiusa Mroczny Rycerz chciał poznać prawdziwe nazwisko Jokera. Padła wówczas tajemnicza odpowiedź: "Jest ich troje".

Ten wątek zostanie ostatecznie wyjaśniony w serii Three Jokers, której pierwszy zeszyt zadebiutuje na amerykańskim rynku 25 sierpnia w ramach cyklu wydawniczego Black Label. Do sieci trafiły tymczasem nowe materiały promocyjne; co zaskakujące, już w trakcie kampanii marketingowej DC zdecydowało się ujawnić, że w premierowej odsłonie zginie jedna z tytułowych postaci - chodzi tu o Jokera w wersji Red Hooda. Spójrzcie sami:

Przypomnijmy oficjalny opis serii:

30 lat po tym, jak Zabójczy żart zmienił na zawsze oblicze komiksu, Batman: Three Jokers raz jeszcze odwoła się do mitu tego, kim lub czym jest Joker, a także co jest istotą jego nieprzerwanej walki z Batmanem. Geoff Johns i Jason Fabok łączą siły, aby opowiedzieć ostateczną historię Batmana i Jokera!

Ta epicka historia ukaże się po wielu latach oczekiwania: dowiedz się, dlaczego istnieje trzech Jokerów, i co to oznacza dla trwającej od dekad batalii Mrocznego Rycerza i Księcia Zbrodni. W tej monumentalnej, emocjonalnej historii Batman, Batgirl i Red Hood, dawne ofiary Jokera, wspólnymi siłami chcą rozwikłać tajemnicę, z jaką do tej pory nie mieli jeszcze do czynienia.