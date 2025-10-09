placeholder
Wojownicze Żółwie Ninja korzystają z ChataGPT. Klip z nowego filmu zapowiada ciekawą fabułę

Mamy pierwszy klip z Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2​ i zapowiada naprawdę ciekawą fabułę. Czyżby twórcy wbijali szpileczki w AI?
Paulina Guz
Tagi:  Wojownicze żółwie ninj... 
wojownicze żółwie ninja
Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 Fot. Materiały prasowe
Pojawił się pierwszy klip z Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 . To krótkometrażowy film animowany, który rozgrywa się w tym samym uniwersum, co Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. Tym razem główni bohaterowie wyruszają na misję do New Jersey po tym, jak firma produkująca zabawki postanawia wykorzystać ich sławę na własną korzyść. 

Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej. Widzimy na niej naszych protagonistów, którzy na mieście natykają się na reklamę nowych zabawek. Już na pierwszy rzut oka widać, że są ich tanią imitacją. Leonardo, Donatello, Michelangelo i Raphael postanawiają wtedy pojechać do New Jersey, by osobiście stawić czoła osobom, które zarabiają na ich wizerunku. 

Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - fabuła 

Niektórzy zauważyli, że film prawdopodobnie będzie komentarzem na temat sztucznej inteligencji. Na samym początku klipu Donnie używa ChataGPT. Natychmiast pojawia się komentarz odnośnie tego, że to nie jest nieomylne narzędzie i może popełniać błędy. Następnie przy oglądaniu zabawek pada zdanie o za dużej ilości palców. To znów coś, po czym najłatwiej jest poznać obrazki generowane przez AI.

Wreszcie, fabuła sprowadza się do zarabiania na czyjejś pracy i wizerunku, bez płacenia samym zainteresowanym. A jak wiemy, to jedno z najważniejszych zagrożeń, związanych ze sztuczną inteligencją. Programy generujące grafiki używają rysunków artystów bez ich zgody i nikt nie jest w stanie kontrolować tego, jaki procent ich twórczości zostanie użyty. Niedawno również pisarze buntowali się przeciwko temu, że chociażby Meta piraci ich książki, by uczyć swoje systemy AI. I choć Meta niedawno wygrała ważną sprawę sądową, wielu prawników i specjalistów uważa, że niesłusznie i pokazuje to tylko fakt, jak prawo nie nadąża za technologią i pozostawia otwartą furtkę do tego, by wielkie korporacje zarabiały na pracy innych. 

Na ten temat: AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę?

