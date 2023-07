Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos - są recenzje krytyków. Niezwykle odświeżająca i wciągająca animacja

zrzut ekranu

Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos to nowy kinowy film animowany nadzorowany tym razem przez Setha Rogena, który pracuje przy tym projekcie jako producent wykonawczy. Reżyserami są Jeff Rowe (nominowany do Oscara twórca hitu Mitchellowie kontra maszyny) oraz Kyler Spears.

Żółwie ninja chcą zdobyć serca nowojorczyków dokonując rozmaitych heroicznych czynów. Mają nadzieję, że zostaną dzięki temu zaakceptowani jak normalni nastolatkowie. Kiedy z przyjaciółką April O'Neill atakują tajemniczych przestępczy syndykat, okazuje się, że zadarli z potężniejszym przeciwnikiem niż sądzili, który rzuci na nich armię mutantów.

Do sieci trafiły recenzje krytyków, którzy byli obecni na pierwszych pokazach produkcji. Na ten moment produkcja może pochwalić się wynikiem 97% pozytywnych recenzji (37 pozytywnych i 1 negatywna), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 7.70/10.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - recenzje krytyków

Krytycy są zgodni, że to bardzo odświeżająca historia o Żółwiach. Chwalona jest przede wszystkim animacja, która przypomina bazgroły stworzone przez znudzonego ucznia na marginesach zeszytu podczas nudnej lekcji chemii. Widowisko łączy też samoświadomość z miłością do serii, dostosowując wszystko do współczesnych standardów. To młodzieńcze doświadczenie ma sprawiać, że film jest bardzo odświeżający i wciągający. Czytamy też, że to świetna mieszanka nostalgii dla starszych fanów Żółwi oraz jednocześnie świetne wprowadzenie dla nowych widzów. Padają porównania z Spider-Man Uniwersum, gdzie znakomita strona formalna idzie w parze ze świetnym doświadczeniem kinowym dla osób w każdym wieku. Chwalony jest humor produkcji, chociaż w jedynej negatywnej recenzji krytyk zauważa, że jest on bardzo bezpieczny i dotyczy to też fabuły.

Wojownicze żółwia ninja: Zmutowany chaos

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - obsada

W oryginalnym anglojęzycznym dubbingu usłyszymy takich aktorów jak Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raphael), Jackie Chan (Splinter), John Cena (Rocksteady), Seth Rogen (Bebop), Hannibal Buress (Genghis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Paul Rudd (Mondo Gecko) oraz Maya Rudolph (Cynthia Utrom).

Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos - film pojawi się w kinach 4 sierpnia.