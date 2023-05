Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - epickie zdjęcie. Reżyser porównuje film do... Lady Bird

fot. materiały prasowe

Empire opublikowało nowe ekskluzywne zdjęcie do filmu animowanego Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos. Są na nim główni bohaterowie produkcji i możecie zobaczyć je poniżej.

To nie wszystko. Reżyser widowiska, Jeff Rowe, zdradził magazynowi filmowemu, że chciał, by było to jak połączenie Stand By Me i Lady Bird - tylko z żółwiami ninja.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - nowe zdjęcie

https://twitter.com/empiremagazine/status/1655984832466255874

Jaka będzie nowa adaptacja Żółwi Ninja?

Chcieliśmy, by było to jak Stand By Me i Lady Bird. Ale wiesz, z żółwiami ninja.

Reżyser chce, by był to przede wszystkim dobry film o dorastaniu:

Są pełni sztucznej pewności siebie, typowej dla osób w ich wieku: kiedy jesteś nastolatkiem, mało wiesz o świecie, więc zachowujesz się tak, jakbyś mógł zrobić wszystko.

Producenci Seth Rogen i Evan Goldberg wyjaśnili za to, że żółwie ninja w filmie są grupą przyjaciół - czasem nieudaczników - którzy nabijają się z siebie nawzajem, ale ani przez chwilę nie ma wątpliwości, że naprawdę im na sobie zależy.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - opis fabuły

Żółwie ninja chcą zdobyć serca nowojorczyków, dokonując rozmaitych heroicznych czynów. Mają nadzieję, że zostaną dzięki temu zaakceptowani w społeczeństwie. Kiedy z przyjaciółką April O'Neill atakują tajemniczy przestępczy syndykat, okazuje się, że zadarli z potężniejszym przeciwnikiem, niż sądzili - złoczyńca rzuci na nich armię mutantów.