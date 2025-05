Kultowa komedia romantyczna doczeka się kontynuacji! Ma uhonorować Heatha Ledgera

Fot. Touchstone Pictures

Gil Junger w rozmowie z portalem People zdradził, że wspólnie z Nayą Elle James pisze scenariusz do sequela. Robocza nazwa filmu to 10 Things I Hate About Dating. Oryginalny tytuł Zakochanej złośnicy brzmiał 10 Things I Hate About You, więc są do siebie podobne. Tłumacząc na polski, zamiast 10 rzeczy, których w tobie nienawidzę mamy 10 rzeczy, których nienawidzę w randkowaniu.

Zakochana złośnica doczeka się kontynuacji!

10 Things I Hate About Dating ma być początkiem i pierwszym filmem z trylogii. Kolejne części będą nosiły tytuły 10 Things I Hate About Marriage i 10 Things I Hate About Kids. Możemy się więc domyśleć, że dostaniemy pełną historię nowej pary: od randkowania przez małżeństwo po wspólne wychowywanie dzieci. To nie wszystko. Komedia romantyczna Zakochana złośnica z 1999 roku powstała na podstawie sztuki Poskromienie złośnicy autorstwa Williama Szekspira. Gil Junger zapowiada, że z kolei Mizantrop Moliera będzie inspiracją dla sequela.

Niestety, produkcja nie dostała jeszcze zielonego światła. Gil Junger twierdzi jednak, że sequel „zdecydowanie jest w trakcie realizacji jako film fabularny. Właśnie nad nim pracujemy”.

Sequel Zakochanej złośnicy: kto może wrócić?

Czy w sequelu Zakochanej złośnicy pojawią się aktorzy z oryginalnego filmu? Prace nad kontynuacją są na wczesnym etapie, więc reżyser jeszcze o tym nie myślał. Twierdzi jednak, że jest otwarty na występy cameo, a nawet danie gwiazdom 1. części większych ról.

Kogo możemy się spodziewać? Na pewno Gil Junger chciałby ponownie pracować z Julią Stiles, ekranową Kat Stratford. Jego zdaniem aktorka i jej postać „ukształtowały życie wielu kobiet”. Poza tym zależałoby mu na ponownym występie Larry'ego Millera, którego uważa za wspaniałego. W oryginale grał ojca Kat.

Sequel uhonoruje pamięć Heatha Ledgera

Główną męską rolę w Zakochanej złośnicy z 1999 roku zagrał Heath Ledger, którego możecie również znać z Mrocznego Rycerza, na potrzeby którego wykreował jednego z najlepszych ekranowych Jokerów w historii. Aktor zmarł nagle w 2008 roku, w wieku zaledwie 28 lat, co wstrząsnęło fanami.

W związku z tym Gil Junger został spytany przez dziennikarza, czy w nadchodzącym sequelu znajdziemy ukłon w stronę Heatha Ledgera. Reżyser odpowiedział: „Myślę, że to piękny pomysł i odpowiedź brzmi: tak. Zasługuje na to, by być kochanym”. Wygląda więc na to, że kontynuacja uhonoruje pamięć o nim.

