Ogromny kubełek na popcorn z filmu Wojna Rohirrimów. Jego skala godna Władcy Pierścieni

fot. materiały prasowe

Reklama

Trend na fikuśne kubełki na popcorn trwa, a amerykańskie sieci kin prześcigają się w pomysłowości, starając się przebić konkurencję. Sieć AMC Theatres zaprezentowała swój najnowszy gadżet, przygotowany z myślą o widzach planujących obejrzeć w grudniu film anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. To zdecydowanie największy kubełek na popcorn, jaki dotychczas widzieliśmy.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – kubełek na popcorn

Kubełek został zaprojektowany jako replika młota z filmu anime w skali 1:1. Jego długość to niemal 70 centymetrów! Cena tego unikalnego gadżetu wynosi 32,99 dolarów, a sprzedaż w USA trwa do wyczerpania zapasów. Dodatkowo, sieć AMC Theatres oferuje widzom również stylowy kufel w cenie 21,99 dolarów.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.