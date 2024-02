Wojownicze żółwie ninja - zwiastun nowego serialu animowanego. To spin-off filmu Zmutowany chaos

fot. materiały prasowe

Gdy premierę miał film Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos, zapowiadano, że w 2024 roku pojawi się serialowy spin-off. Jego tytuł brzmi Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Tworzony jest on dla amerykańskiej platformy Paramount+, która od razu zamówiła dwa sezony.

Wojownicze żółwie ninja - zwiastun serialu

Serial jest tworzony zupełnie innym stylem animacji niż kinowy film, bo wybrano tutaj animację 2D. Określona data premiery nie została ustalona, ale mówi się, że serial powinien zadebiutować latem 2024 roku.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles - o czym serial?

W życiu żółwi ninja pojawią się nowe zagrożenia i starzy sojusznicy. Głębsze szczegóły są na razie trzymane w tajemnicy. Spin-off jest osadzony w świecie z kinowego Zmutowanego chaosu. Różnica w animacji tego nie zmienia.

Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu oraz Brady Noon powracają z kinowego filmu jako głosy Donatello, Michelangelo, Leonardo i Rafaela. Seth Rogen i Evan Goldberg powracają w rolach producentów.

Jako że w planach jest Zmutowany chaos, dwa sezony seriali na pewno fanom umilą oczekiwanie na kinowy sequel.

Na razie nie wiadomo, w jakim miejscu w Polsce ten serial będzie można obejrzeć.