Daredevil vs. Bullseye - wideo pokazuje brutalną walkę na planie Born Again. [SPOILER] we krwi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Netflix/Marvel

Reklama

Wygląda na to, że dzień bez nowych materiałów z planu serialu Daredevil: Born Again będzie dniem straconym. Do sieci właśnie trafiły wideo i zdjęcia pokazujące kolejne powstające w Nowym Jorku sceny - tym razem przedstawiają one brutalną walkę, którą stoczą ze sobą Matt Murdock i Benjamin Poindexter aka Bullseye.

Z przebiegu sekwencji wynika, że Nieustraszony rozpocznie swój pojedynek ze złoczyńcą w restauracji Josie's, tej samej, w której wcześniej spotkał Karen Page i Foggy'ego Nelsona. Starcie wymknie się spod kontroli; obecne w Josie's osoby będą musiały ukrywać się przed różnymi przedmiotami, które zaczną być rozrzucane w następstwie walki.

Jakby tego było mało, materiały pokazują także zakrwawioną Karen, przy czym krew na jej twarzy należy do Foggy'ego, którego Bullseye - jak wynika z poprzednich zdjęć - postrzelił przed wejściem do restauracji. Nie jest jednak jasne, czy Nelson faktycznie straci życie; twórcy zdecydowali się bowiem na nakręcenie kilku wersji tej samej sceny.

Daredevil: Born Again - nowe wideo i zdjęcia z planu

https://twitter.com/ChereNatalija/status/1755653694463291547

https://twitter.com/ChereNatalija/status/1755654077877305546

https://twitter.com/ddcastarchive/status/1755568105181651340

Marvel - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich Netfliksa