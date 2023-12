Wojownik – serial skasowany po 3. sezonie. Ale fani nie powinni tracić nadziei

fot. materiały prasowe

Trzeci sezon Wojownika zadebiutował w czerwcu bieżącego roku na platformie Max i HBO Max. Serial powrócił po trzech latach i najwyraźniej był to zbyt długi okres oczekiwania przez wielu widzów i produkcja nie cieszyła się wystarczającą popularnością, aby Warner Bros. zamówił kolejny sezon. Wojownik nie wróci więc z kolejnymi odcinkami, przynajmniej w najbliższym czasie.

Wojownik - serial skasowany przez Warner Bros. po 3. sezonie

Ratunkiem dla serialu może być Netflix, który przejął prawa do Wojownika. Oczekuje się, że serial trafi do biblioteki serwisu już w lutym 2024 roku. Chociaż szczegóły umowy nie są znane, to Deadline podaje, że Netflix prawdopodobnie będzie mógł zamówić czwarty sezon.

Na przeszkodzie może jednak stanąć nowy projekt Jonathana Troppera, twórcy Wojownika. Showrunner obecnie pracuje nad Your Friends and Neighbors z Jonem Hammem dla Apple TV+.

Wojownik zadebiutował w 2019 roku, gdzie emitowany był przez dwa sezonu w stacji Cinemax. Serial z trzecim sezonem przeszedł na platformę Max i HBO Max, a już wkrótce subskrybenci Netflixa będą mogli zapoznać się z tą produkcją. O nieśmiertelności swojego serialu wspomniał Tropper w oświadczeniu:

Wojownik to serial, który po prostu nie chce umrzeć. Dzięki zmianom platformy scenarzyści, producenci, obsada, ekipa i nasz zespół kaskaderów nadal tworzyli coś potężnego, istotnego i szalenie wyjątkowego. A teraz, dzięki Netfliksowi, dano tej produkcji kolejne życie i cieszę się, że serial odkryją kolejne miliony widzów na całym świecie.

Historia przenosiła nas do drugiej połowy XIX wieku. Główny bohater, Ah Sahm (Andrew Koji) jest cudownym dzieckiem sztuk walki, który przybywa w tajemniczych okolicznościach z Chin do San Francisco. W Ameryce zaczyna pracować dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Chinatown.