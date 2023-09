Wolf Like Me - zwiastun 2. sezonu. Komedia romantyczna z wilkołakami powraca!

fot. Peacock

Komedia romantyczna Wolf Like Me udanie zadebiutował w 2021 roku, a teraz powróci z 2. sezonem. W nim związek Mary (Isla Fisher) i Gary'ego (Josh Gad) wkroczy na nowy etap - będą musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem, jakim jest ciąża. Pojawią się wątpliwości czy dziecko będzie człowiekiem czy wilkiem oraz jak zdołają utrzymać tę informację w tajemnicy przed resztą rodziny. Pojawi się też Anton (Edgar Ramirez), który wyjawi nowe sekrety z przeszłości Mary.

W sieci opublikowano zwiastun 2. sezonu Wolf Like Me, który zadebiutuje 19 października na platformie Peacock. Przypomnijmy, że pierwszą serię polscy widzowie mogą oglądać na Prime Video.

Wolf Like Me - zwiastun 2. sezonu

Wolf Like Me - zdjęcia z 2. sezonu

Wolf Like Me - 2. sezon

Twórca, scenarzysta, reżyser i producent wykonawczy Abe Forsythe przyznał, że miał wiele pomysłów na to, w którą stronę powinna zmierzać historia w nowej serii, ale chciał, aby było to dla niego tak samo odważne, jak dla bohaterów serialu. Widzowie mogą spodziewać się nowych postaci, interakcji i zagrożeń. Dodał, że podczas produkcji Isla Fisher znowu zaskakiwała go swoją wrażliwością, a Josh Gad zrobił na nim wrażenie tym, że potrafił przedstawić komediowość swojej postaci, pokazując jaki ten świat jest szalony, jednocześnie nie gubiąc przy tym napięcia.

W tym sezonie humor odgrywa jeszcze większą rolę, gdy eksplorujemy nieodłączną absurdalność, która pojawia się, gdy ich sekrety wychodzą na jaw.

Forsythe powiedział, że w 1. sezonie tajemnicze siły wszechświata jednoczyły Mary, Gary'ego i Emmę, ale w drugiej serii widzowie będą sobie zadawać pytanie czy tym razem nie spiskuje przeciwko nim, aby ich rozdzielić. Dodał, że w nowym sezonie mamy spodziewać się niespodziewanego.

W obsadzie nowej serii znaleźli się również Ariel Donoghue, Emma Lung, Anthony Taufa i Honour Latukefu.