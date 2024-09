Wolf Man na nowym zdjęciu. Reżyser chciał stworzyć prosty horror w najczystszej postaci

fot. Universal Pictures

Po pierwszym zwiastunie Wolf Mana, który zadebiutował w sieci na początku bieżącego miesiąca, przyszedł czas na prezentację kolejnego materiału z filmu. Tym razem w magazynie Empire pojawiło się nowe zdjęcie, które prezentuje głównego bohatera imieniem Blake granego przez Christopher Abbott, który w pozycji leżącej próbuje sięgnąć po znajdujący się na podłodzie młotek. Nie wiadomo, czemu postać znajduje się w takim stanie i czy jest to scena z jednej z pierwszych przemian Blake’a w wilkołaka.

Wolf Man – nowe zdjęcie

Wolf Man

Wolf Man – reżyser o podejściu do filmu

Empire miało również okazję rozmawiać z reżyserem Leighiem Whannellem, który wcześniej pracował nad takimi horrorami, jak Naznaczony: rozdział 3, Niewidzialny człowiek oraz akcyjniakiem sci-fi Upgrade. Reżyser przyznał, że jego dwa poprzednie filmy były gatunkowymi hybrydami, które czerpały z kina grozy, ale nie były to klasyczne horrory. W Wolf Man postanowił to zmienić.

Whannell wytłumaczył, że jego celem było stworzenie horroru w najczystszej postaci:

Upgrade było bardziej akcyniakiem sci-fi. Kiedy pisałem scenariusz do Niewidzialnego człowieka, oglądałem wiele thrillerów, ponieważ uwielbiam ten gatunek. Przy Wolf Man chciałem po prostu zrobić coś prostego, coś co byłoby czystym horrorem.

Reżyser dodał, że uważa Wolf Mana jako część większej całości tworzonej z Niewidzialnym człowiekiem:

Myślę o tym jako o kawałku świata tworzonego z Niewidzialnym człowiekiem. Nie chciałem, żeby ten film był w jakikolwiek sposób nostalgiczny lub postrzegano go jako retro-produkcję o człowieku-wilku. Zapisywałem w notatniku wszystko, co zostało zrobione w temacie wilkołaków, a potem stwierdziłem: „OK, to jest lista, czego nie należy robić”. Mam nadzieję, że kiedy zaświecą się światła na sali kinowej po seansie, wyjdziesz i powiesz: „Wow, nie widziałem wcześniej takiego filmu o wilkołaku”.

Wolf Man – o czym jest?

Blake przeprowadza się z San Francusko do rodzinnego domu z dzieciństwa na odludziu Oregonu. Mężczyzna odziedzicza posiadłość po tajemniczej śmierci ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Kiedy jego małżeństwo z Charlotte się rozpada, przekonuje ją, aby odwiedziła dom wraz z córką Ginger. Nocą rodzina zostaje zaatakowana przez wilkołaka i szuka schronienia w wiejskim domu, gdzie Blake zaczyna przechodzić potworną przemianę.

W obsadzie znaleźli się: Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast oraz Benedict Hardie.

Wolf Man – film zadebiutuje w kinach 17 stycznia 2025 roku.