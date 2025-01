fot. Philomel Books

Prime Video dalej inwestuje w produkcje z gatunku fantasy. Po Pierścieniach Władzy i Kole czasu, dało zielone światło dla Rise of the Empress. Nowy serial od Amazon MGM Studios będzie adaptacją serii książek autorstwa Julie C. Dao. Twórcami produkcji są Crystal Liu i James Wong, którzy pełnią funkcję scenarzystów i producentów wykonawczych.

Za produkcję wykonawczą będą również odpowiadać Gemma Chan, a także Viola Davis i Julius Tennon z ramienia JuVee Productions oraz Forest Whitaker i Nina Yang Bongiovi od Significant Productions. Ponadto Dao będzie współproducentką wykonawczą.

Rise of the Empress - fabuła

W opisie możemy przeczytać, że Rise of the Empress to mroczne i mistyczne wschodnioazjatyckie fantasy, które przedstawia nową intepretację legendy o Złej Królowej. Fantastyczne starożytne Imperium Azjatyckie jest na skraju zniszczenia, rozdarte przez pełną podstępów rywalizację. Jedyną nadzieją jest małżeństwo przystojnego Dziedzica Tronu z Księżniczką z jednego ze zwaśnionych Królestw. W miarę jak walka o rękę Księcia się zaostrza, a chaos zaczyna się rozprzestrzeniać, olśniewająca wieśniaczka imieniem Xifeng zostaje wciągnięta w romansowe wojny przez mściwą czarownicę. Czy w tej baśni o miłości i potędze Xifeng będzie w stanie uratować nie tylko siebie… ale i całe Imperium?

Nick Pepper, szef rozwoju telewizji SVOD TV, które należy do Amazon MGM Studios, powiedział, że ta historia, prowadzona przez niesamowitą bohaterkę, to inspirująca opowieść o sile i odporności. Davis, Wang i Tennon dodali:

Seria książek Julie C. Dao nie tylko buduje fantastyczny świat przepychu i tajemnicy na podstawie historii Azji, ale także koncentruje się na postaci, która w swoim sprzeciwie wobec bycia tym, kim się od niej oczekuje, znajduje siłę, która może zmienić świat.

Ośmioodcinkowy serial ma być kręcony w Malezji. W skład serii książek Rise Of The Empress wchodzą: Forest of a Thousand Lanterns, Kingdom of the Blazing Phoenix oraz Song of the Crimson Flower.