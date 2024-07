Wolfs – główne role specjalnie napisane dla Clooney’a i Pitta. Reżyser zauważył podobieństwo między aktorami

fot. Empire/Apple/Sony Pictures

Wolfs to nowy film Jona Wattsa, reżysera trylogii Spider-Man z Tomem Hollandem. W głównych rolach zobaczymy Brada Pitta i George’a Clooneya, którzy mieli okazję ponownie ze sobą zagrać po 16-letniej przerwie. Wcielają się w dwójkę profesjonalistów, którzy otrzymują zlecenie na wykonanie tego samego zadania. To dwie podobne do siebie osoby i jak wspomniał reżyser w najnowszym wywiadzie dla Empire, te role zostały specjalnie napisane dla tych hollywoodzkich gwiazdorów.

Wolfs - role zostały napisane z myślą o obsadzeniu George'a Clooneya i Brada Pitta

Watts zatrudnił Clooneya i Pitta, bo jak sam zauważył, obaj w wielu wcześniejszych filmach grali podobne role:

Chciałem tylko wiedzieć, jak by to było, gdyby ci goście się ze sobą spotkali. Czy oni by się pozabijali? A może zostaliby najlepszymi przyjaciółmi? Obaj grali już wcześniej podobny typ bohatera. To jak dwa Michaele Claytony.

Reżyser twierdzi, że Clooney i Pitt do tej pory grali jedynie partnerów, co nie wykorzystywało ich pełnego potencjału:

Wygląda na to, że we wszystkich wcześniejszych filmach grali ze sobą jako partnerzy, ale tak naprawdę to tylko trzy filmy i moim zdaniem była to całkowicie niewykorzystana relacja.

Wolfs - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy. Panowie za sobą nie przepadają, ale muszą zaczął współpracować, aby wykonać zdanie.

Reżyserem filmu jest Jon Watts, twórca trylogii Spider-Man z Tomem Holandem. Oprócz Clooneya i Pitta w filmie zagrali Amy Ryan, Austin Abrams i Poorna Jagannathan.

Wolfs – premiera została wyznaczona na 20 września 2024 roku.