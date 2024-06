Dlaczego Wolverine ubiera ikoniczny żółty kostium w nowym filmie? Jest odpowiedź

Marvel

Z plotek wiemy, że Logan w filmie Deadpool & Wolverine będzie pełnym kostiumie z maską przez 10 minut. Potem z jakichś przyczyn ma maskę porzucić. Dlaczego jednak w końcu będzie on w tym stroju? Fani spekulowali, że po prostu organizacja TVA z Lokiego go zrobiła, wysyłając go na misję. Prawda ma być jednak ciekawsza fabularnie.

Deadpool & Wolverine - dlaczego Logan ubierze kostium?

Według scoopera MyTimeToShineH, którego doniesienia często są potwierdzane, w swojej alternatywnej rzeczywistości Cyclops i X-Meni wielokrotnie prosili Wolverine'a, aby ten ubrał na misję żółty uniform, aby lepiej wpasować się do drużyny, ale ten ciągle odmawiał. Z trailera wiemy jednak, że on jakoś zawiódł X-Meni, czego rezultatem była ich śmierć. To właśnie to poczucie winy wobec swoich przyjaciół ma przyczynić się do decyzji, by ubrać w końcu ten kostium. Jako uczczenie ich pamięci.

Zdjęcia figurki Hot Toys pokazujące Wolverine'a we wspomnianym kostiumie i masce. Wizerunek jest odwzorowaniem filmowego.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.