Jak zabić Wolverine'a? Makabryczna śmierć Logana w nowym komiksie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazały się dwie kolejne odsłony eventu Heroes Reborn: 7. zeszyt zasadniczej serii i jeden z tie-inów, Weapon X & The Final Flight #1. Donosiliśmy już Wam, że w drugim z tych komiksów pokazano rozgrywającą się 2 lata przed zasadniczymi wydarzeniami wielką bitwę o Kanadę, w trakcie której Wolverine (w tej rzeczywistości funkcjonujący jako Broń X) i Alpha Flight (Final Flight) starli się z członkami Squadron Supreme i amerykańską armią. Choć początkowo kanadyjscy herosi powstrzymali przeciwników, rewanż był okrutny.

Warto przypomnieć, że Logan zabił lidera wrogiej drużyny, Hyperiona. Ten ostatni w tajemniczych okolicznościach zdołał jednak wrócić do żywych, by później wraz ze swoimi kompanami zaatakować Kanadę raz jeszcze. Jeden z członków Final Flight, Sasquatch, zawarł tajną umowę ze Squadron Supreme - zdradził on Rosomaka, chcąc w ten sposób ocalić życie pozostałych bohaterów z Kanady.

Sytuacja Wolverine'a stała się beznadziejna. Najpierw Hyperion użył swojego laserowego wzroku, by spalić ciało Logana do kości. Najeźdźcy zdawali sobie jednak sprawę, że przyspieszony czynnik leczniczy sprawi, iż ich przeciwnik koniec końców dojdzie do siebie - to właśnie dlatego Doktor Spectrum za pomocą Pryzmatu Mocy przeniósł Rosomaka na jedną z planet Czarnej Galaktyki, pozbawioną tlenu, wody i jakichkolwiek przejawów życia. Zakopany pod ogromną skałą Wolverine zdołał się co prawda stamtąd wydostać, jednak czeka go teraz niekończący się cykl umierania i ożywania.

Z kolei w Heroes Reborn #7 zobaczyliśmy Dark Squadron, wariację na temat grupy Dark Avengers. Ze scen retrospekcji dowiadujemy się, że w jej skład wchodzili kandydujący wcześniej na urząd prezydenta USA Norman Osborn i inne wersje Moon Knighta, Sentry'ego, Novy, Walkirii i Ghost Ridera (ten ostatni w tej rzeczywistości działa jako sprinter Ghost Runner). Co ciekawe, w teraźniejszości Power Princess zabiła przebywającego w Instytucie Ravencrofta Osborna, winiąc go za śmierć jej sióstr z wyspy Utopia.

Zobaczcie plansze z obu komiksów:

Heroes Reborn: Weapon X & The Final Flight #1 - plansze