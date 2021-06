Marvel - jest nowy Venom! Eddie Brock potężny jak nigdy; chcą go w Avengers

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Venom #200 (lub #35 zgodnie z inną numeracją), ostatnią odsłonę serii, za którą odpowiadali Donny Cates i Ryan Stegman. Twórcy zapewniali, że przyniesie ona rewolucję w świecie tytułowego symbionta - tych słów nie rzucali oni na wiatr. Jak się okazuje, nowym Venomem został Dylan Brock, natomiast jego ojciec Eddie, który po evencie King in Black stał się Królem w Czerni, jest obecnie jedną z najpotężniejszych postaci całego uniwersum i w przyszłości nadal będzie pełnił tę rolę.

Z finału opowieści dowiadujemy się, że ostatnie wydarzenia w życiu starszego z Brocków znacznie osłabiły jego ciało. W tym samym czasie z nie lada kłopotami mierzył się Dylan, który wdawał się w liczne bójki w szkole, a nawet został postrzelony. Co ciekawe, po tym zajściu połączony wtedy z ciałem psa symbiont Venoma zdecydował się na przeniknięcie do organizmu chłopaka. Na miejsce przybył ostatecznie Eddie, który namaścił syna na swojego następcę. W emocjonalnej scenie stwierdza on, że Dylan nie jest Venomem, lecz "jesteśmy nim razem". Wszystko wskazuje na to, że przygody tej postaci będziemy obserwować w nadchodzącej serii Venom, którą przygotowują Al Ewing i Ram V.

Choć niektórzy czytelnicy powątpiewali w taki obrót spraw, Eddie Brock najwidoczniej coraz lepiej radzi sobie z rolą Króla w Czerni. Katalog jego mocy potrafi przytłoczyć: to on kontroluje kolektywny umysł symbiontów, posyłając je na przeróżne misje pokojowe i wykorzystując do czynienia dobra (Brock działa w porozumieniu z Avengers i Strażnikami Galaktyki; odmówił też przy okazji dołączenia do Mścicieli), posiada tzw. kosmiczną świadomość, służącą do przewidywania przyszłości, jak również ma dostęp do wspomnień prawie wszystkich symbiontów, które kiedykolwiek istniały. Nie ma żadnych wątpliwości, że Eddie jest aktualnie jedną z najpotężniejszych postaci świata Marvela, obdarzoną mocą niemalże boską.

Intryguje to, że Brock nie potrafi połączyć się na poziomie umysłu z tylko jednym symbiontem - jego poprzednikiem w roli Króla w Czerni, Knullem.

Oto plansze z komiksu:

Venom #200 - plansze