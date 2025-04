Demi Moore o Oscarach. Wiedziała, że przegra?

materiały prasowe

Demi Moore udzieliła wywiadu magazynowi Time na temat Oscarów. Aktorka była nominowana do nagrody w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w głośnym horrorze Substancja. Wiele osób przewidywało, że może wygrać. Okazało się jednak, że przegrała z Mikey Madison, która zachwyciła jury występem w Anorze.

Gwiazda Substancji o Oscarach

„Pochyliłam się do mojego menadżera i wyszeptałam mu ucho: Myślę, że wygra Mikey. Nie wiem, dlaczego tak czułam, ale wiedziałam to. Byłam skupiona i spokojna. Nie czułam się załamana, nic z tych rzeczy. Po prostu wierzyłam w to, co się wydarzy” wspomina Moore. Warto wspomnieć, że Anora tuż przed ogłoszeniem zwycięzcy w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa miała już trzy statuetki na koncie. Było więc widać, że zachwyciła sędziów.

Dzień po wygranej Mikey Madison na Oscarach, Demi Moore pogratulowała swojej rywalce i napisała, że nie może doczekać się jej kolejnych projektów. Gwiazda Substancji kilka godzin po uroczystości opublikowała zdjęcie, jak je fast foody i świętuje w ten sposób zakończenie sezonu nagród z córkami.

Czym zajmuje się Demi Moore po roli w hicie Substancja? Aktorka obecnie pracuje nad 2. sezonem serialu Landman: Negocjator. Wkrótce będzie ją można również zobaczyć w komedii I Love Boosters u boku Keke Palmer.

