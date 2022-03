Marvel - najpotężniejszy Wolverine multiwersum wraca jako... odcięte ręce. Kreatywność czy totalny absurd?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuścił wczoraj na amerykańskim rynku zeszyt Avengers Forever #4, który z całą pewnością podzieli czytelników w odbiorze jeśli chodzi o fabularne rozwiązania zaproponowane przez scenarzystę Jasona Aarona - część odbiorców weźmie je za popis kreatywności twórcy, inni z kolei dostrzegą w nich przejaw totalnego absurdu. Donosiliśmy już Wam, że to właśnie w tym komiksie w podróż po multiwersum wybiorą się wnuczki Thora; mało kto jednak spodziewał się, jak nieoczywisty jest cel ich podróży.

Okazuje się bowiem, że Atli, Ellisiv i Frigg szukają kolejnych fragmentów ciała Old Mana Phoenixa, najpotężniejszego Wolverine'a całego multiwersum, postaci znanej ze świata króla Thora (Ziemi-14412). Ten Logan, awatar Mocy Phoenixa, pomógł swego czasu Thorowi w walce z Doktorem Doomem, a po każdej swojej śmierci odradzał się na nowo dzięki obecnej w nim sile.

W czasie deszczu meteorytów, do którego doszło na Ziemi-14412, wnuczki Thora znalazły odciętą rękę wspomnianego wcześniej Wolverine'a - co więcej, kończyna delikatnie drży, co wyraźnie sugeruje, że wciąż znajduje się w niej Moc Phoenixa. Bohaterki postanowiły więc wyruszyć na Ziemię-818, do świata, w którym tamtejsi Avengers mierzą się z Black Skullem i innymi członkami drużyny Mistrzów Zła z całego multiwersum.

Wnuczki Thora koniec końców pomogły innej wersji grupy Mścicieli w rozprawieniu się z armią Black Skulla. W ramach swoistego rewanżu Niezwyciężony Ant-Man (Tony Stark z Ziemi-818) przekazał bohaterkom drugą z odciętych rąk Old Mana Phoenixa, która w jego świecie również spadła z nieba w trakcie deszczu meteorytów.

Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Moon Knight i Vision z alternatywnej rzeczywistości w tej samej historii trafili do miejsca o nazwie Center of Infinity. Tutaj spotkali oni znaną z animacji What If... ? Kapitan Carter, Hawkeye'a w stroju budzącym wyraźne skojarzenia z cyklem Marvel 1602 oraz nietypowe połączenie War Machine'a z Czarną Wdową. Wszystko wskazuje na to, że ta grupa bohaterów pomoże teraz Avengers z Ziemi-818.

Oto plansze z komiksu:

Avengers Forever #4 - plansze

